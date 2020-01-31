正論：搶完口罩搶大米　恐慌蔓延官之過

武漢肺炎疫潮持續擴散，全球出現搶購口罩潮，尤以自詡國際大都會的香港應變最差。多區都有市民冒寒通宵排隊爭搶口罩，引發鼓譟和混亂；超市糧食繼續被人搶購一空，恐慌情緒愈演愈烈。廢官一味「靠把口」抗疫，連口罩何時回復穩定供應也說不準，廢官之廢，已非筆墨所能形容。

部分零售商聲稱昨日有小量口罩發售，旋即吸引市民蜂擁排隊，長者又好，年輕人也罷，半夜三、四點便冒寒上街輪候購買。然而供應太少需求太多，結果向隅者將怒氣發洩在店舖職員身上，破口大罵有之，推翻貨物又有之。富裕的香港竟同物資匱乏的第三世界無異，寧不怒乎！

眼見民怨沸騰，政務司司長張建宗昨晚急急會見傳媒，口窒窒表示已進行全球採購，未來將有三千多萬個口罩應市，首批數百萬個已經抵港，正進行清關及分批運送到零售點云云。然而，類似說話由年三十說到年初六，究竟市民何時才能在市面購買口罩，廢官繼續說不出所以然。退一步說，即使三千多萬個口罩悉數應市，人均僅購得四個而已，連杯水車薪也談不上。

人們不明白的是，澳門市民可以持身份證到指定藥房購買口罩，新加坡政府甚至釋出數百萬個口罩向每個家庭免費派發，為何港府卻連何時有穩定供應也答不出？口罩被無良奸商抬價，北京重拳打擊，對奸商處以三百萬元人民幣罰款，為何港府卻無所作為？這些自命精英的廢官，知道羞恥為何物嗎？

正如外界質疑，港府曾表示有千萬個口罩儲備給予醫管局優先使用，但醫管局卻說口罩不足，只能維持不足三個月的使用量，連消防處救護員也爆料只能使用過期口罩。到底這批口罩何去何從，是否囤積不發，廢官語焉不詳。食衞局局長陳肇始就應對疫情到立法會解畫，只知重複「了解市民訴求」，怎能不激起市民怒火？高薪養廢，納稅人簡直冤哉枉也。

更不可不提，恐慌情緒已由搶口罩蔓延至搶糧食，多區超市的貨架空空如也，白米也被掃光，連打十號風球都未曾出現的場面竟在今日上演，說到底是港府無能，市民只能拚命自保。網上曾有「前世做錯事，今世做港人」的戲謔，觀乎香港一幅末世景象，若非前世做錯事，實在解釋不了今世為何慘受廢官折騰。難為廢官厚顏自誇港府防疫是「走在疫症之前」，令人欲哭無淚。反觀小小澳門卻真正實現強政勵治，急民所急，繼必須出示醫生證明、變相拒絕所有湖北旅客入境後，澳門政府昨日又宣布無限期停課以防止疫情蔓延。不怕不識貨，最怕貨比貨，澳門政府出招例不虛發，益發凸顯港府倒瀉籮蟹。

有道是人禍比天災可怕，一場疫潮足以說明一切。當懲教署及在囚人士也願意為抗疫獻一分力，計劃廿四小時開工增加口罩產量，只有我們的廢官繼續望天打卦，敷衍塞責。張建宗暗示特首林鄭月娥將有重大防疫措施公布，到底葫蘆裏賣的是甚麼藥，是否又是執澳門「口水尾」，人們拭目以待。