功夫茶：蝙蝠暴屍冇人理　官僚拖延真抵死

末世疫慌，不但一罩難求，連超市杯麵都被搶光！武漢肺炎疫情搞到全世界雞毛鴨血，香港疑似個案愈來愈多，無奈港府防疫仍然後知後覺，被批評以「擠牙膏和象徵式」嘅態度防疫，踢一踢就郁一郁，防疫慢十拍，抗疫冇對策，生而為港人，想唔悲憤都難！觀音菩薩，年年十八；廢官當政，年年呃秤！

點解咁講，政府把口就話「將市民健康擺在第一位」，事實呢？卻是講一套做一套，依家肺炎失控，講真，只要閣下一聲咳嗽而冇戴口罩，都嚇到雞飛狗走！喺咁嚴峻嘅「疫」境下，政府本應走多兩步，更注意公共衞生，除咗多清洗食肆林立地區，公共場所亦應注重清潔，不但要多消毒，如有棄置口罩，更應第一時間執咗佢，一來有助防止惡菌散播，二來又免啲口罩被奸商執去做「二手口罩」發國難財！

嗱！實情又係點呢？話說前晚有途人喺石硤尾邨驚見一隻成人手掌大小嘅蝙蝠蜷伏花槽內！阿哥，以前佢就叫「福鼠」啫，家陣內地有研究指武漢肺炎病毒或源自蝙蝠，見到佢，仲驚過撞鬼，直頭當佢係瘟神，避之唯恐不及！有途人發現蝠屍，仲緊張過發現炸彈，於是立即致電「1823」求助，卻一直無人接聽！佢又通知房署等部門，亦無人跟進處理。其後，警方又接獲有關報案，曾派員到場調查。

各位街坊，幾經折騰，期間有一名保安員，幾乎喺「零裝備」情況下攜帶掃把等工具到場，擬把蝠屍掃走，最終僅用告示牌及膠帶將其圍封。保安員喺零裝備下整理蝠屍，勇則勇矣，查實好易賴嘢！據專家表示，由於屍體帶有細菌及病毒，處理動物屍體嘅相關人員應身穿全副保護裝備，並要用鋏或叉清走屍體，再用石灰粉消毒，最後再以垃圾袋密封屍體。

深水埗區議員告知東方，接獲屋邨管理處通知，因一直無法聯絡漁護署，最終致電食環署拾走屍體。換句話講，即係由發現蝙蝠屍體到執咗佢，接近十一個鐘頭才清理好！阿哥，乜菌都隨空氣飄遠喇！功夫茶𢱑晒頭，「1823」求助電話點解打極冇人聽？而漁護署又是否已經不存在，否則點解查詢極又係冇人聽電話？唔通佢係一個幽靈部門，匿喺雲深不知處？定係人人留在家中上班，變成留在家中偷懶？

房屋署回應記者查詢時就大耍官腔，話職員喺屋邨內發現動物屍體，會按一般程序尋求有關部門協助喎。嘩！乜咁似「避政司司長」鄭若驊口脗！果然「廟小燈籠大」，一味耍官腔廢噏當秘笈。功夫茶警告有關廢官，抗疫緊急關頭，各部門仲懶散卸責成咁，同匿埋暗角嘅惡菌有乜分別？