世界視線：脫歐五味雜陳　英倫難復平靜

英國保守黨首相約翰遜在上月贏得了大選，一鼓作氣又於本月在國會通過了脫歐方案。在他的強勢領導下，英國將在當地時間本周五脫離歐盟。就在這個重要時刻，倫敦發生的一些事，卻令支持脫歐的英國民眾百感交集。

例如，在脫歐的這一天，民眾將聽不到國會大笨鐘的鳴響。作為英帝國盛世的象徵，西敏寺上空的「咚、咚」聲，自一八五八年來曾傳遍世界每一個角落。然而，在英國從歐盟手中「奪回主權」的這個重大勝利日，它卻恰巧正在維修。

首相大人說，如果臨時安排大笨鐘敲兩聲的話，不是沒有辦法。工人可以把維修零件臨時組裝起來，敲完之後再拆解，但是要額外支付五百萬英鎊，即約五千多萬港元。政府給不起這筆巨款，但約翰遜很想讓鐘聲響起來，於是他提出了眾籌。

首相提出倡議之後，卻引起民間的爭議，尤其是留歐派的不滿。脫歐問題已經造成嚴重社會撕裂，敲鐘變成了傷口上灑鹽。結果唐寧街打消了念頭，在英國離開歐盟這天，西敏寺上空不會傳出「咚、咚」聲。

事情還沒有結束。就在脫歐前夕，哈利王子與夫人梅根宣布退出英國王室。多少年來，維繫着無數脫歐派民眾的精神支柱，就是對英國王室和女王伊利沙伯二世的那份忠誠。在不少保皇派民眾眼中，英國加入歐盟，即等於削弱了大英帝國的王權。脫歐，本該是女王與她的子民們同慶的開心日子。哈利王子伉儷選擇在此際高調自貶為庶民，無疑是給保皇派的民眾頭上淋了一盆凍水，兩公婆豈能這點顧慮都沒有？

英女王的不快顯而易見，對她的子民來說，亦難免勾起自戴安娜王妃香消玉殞後，圍繞王室的種種傷感往事。因此，大笨鐘的沉默、哈利王子的離家出走，看似毫不相關，但在脫歐之際卻無不展示了象徵性。脫歐之後的英國將孤身走我路，然而經過脫歐留歐數十年的爭執，現在連大笨鐘是否應該敲響，也淪為了爭吵。而那千辛萬苦奪回來的王室主權，眼見的卻是王子的出走和年邁女王的苦苦支撐……