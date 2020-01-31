神州觀察：疫病橫行有商機　缺德民族只認錢

百年前魯迅先生說過：「我向來是不憚以最壞的惡意，來推測中國人的」，如果他能活到今天，肯定又會繼續感慨道：「然而我還不料、也不信竟會下劣兇殘到這地步。」武漢肺炎席捲全國，危機重重，有商家卻趁亂囤積物資，坐地起價，大發不義之財，甚至連疫亡者也不放過，堪稱缺德至極。

日前有武漢市民向傳媒大吐苦水，指家屬因肺炎去世後，聯繫多間殯儀館安排殯葬事宜皆遭拒，好不容易找到一間殯葬服務公司，但對方就提出必須接受包括運送遺體、火化及骨灰裝盒在內的全套服務，且索價高達一萬二千元，是平時四千元收費的三倍。該公司並振振有詞表示，非常時期加劇了工作風險，惟有以此確保自己不受損失。

這便是無良商家的處世之道，凡事總以自己的利益為先，從不需考慮別人，死人財、活人財一樣可賺，哪怕整個社會都在遭受災難，更可乘機發國難財。可以見到，自本次疫情爆發以來，各種囤貨居奇、哄抬物價行為亦在像病毒一般四處蔓延，當中最突出的莫過於用來抗疫保命的口罩，各地紛紛賣斷貨，一些不法奸商卻瞅準時機，從原本幾元一包賣到幾十元、上百元，甚至一個就賣到一百多元，實在夠黑心。

吊高來賣還在其次，一些商家更在肆意兜售假冒偽劣產品，像江蘇就有網店以工業用防塵口罩冒充可有效阻隔病毒的醫用口罩；浙江義烏更有口罩作坊於衞生極簡陋的環境，由一群未穿戴任何防菌裝備的工人赤手加工口罩，並已有七百萬個成功流入市面，不知道又要禍害多少人。此外，一些生活消費用品亦相繼被人拿來大賺昧心錢，深圳近日就有商販開價五百元叫賣兩小袋青菜，不可謂不誇張；而這同非洲豬瘟肆虐時出現的「天價豬肉」，堪稱一脈相承。總之有錢賺就是真理，誰也別談兼濟天下、共度時艱之類的大道理，至於道義責任、天理良知，既沒人教過，亦無時間去學。

事實上，種種無良行徑於過往各次疫情或地震、洪澇等災害發生時亦都有重複上演，尤其在這個笑貧不笑娼的年代，中國人為了錢甚麼都能做，任何賺錢的機會也都不會放過。危難時候趁火打劫、落井下石，平日裏亦不忘製售毒奶粉、毒疫苗、毒食品；不僅謀財，更要害命，真不知道這是怎樣的一個民族。

對於如此「下劣兇殘」之徒，只有施以更嚴厲的懲罰手段方能奏效，否則就是繼續姑息養奸。另外值得國家防疫部門乃至世衞共同參詳的是，許多善良民眾好端端的就染上疫病，倒是無良奸商心肺俱黑如焦炭，竟可平安無事，想必他們身攜病毒抗體，不妨拿來研究一番，也可早日消除疫災。