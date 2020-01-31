患難見真情。在危機中，一個人的本質、學養便容易暴露出來。

要說民心，要說忠誠，是聽其言，觀其行。無論任何理由，怎可以打砸燒，破壞交通燈，干擾鐵路，希望製造出重大的交通意外，傷人害物，更遑論進口槍械，配製炸藥，意圖進行恐怖主義活動，攻擊社會。

暴亂的暴徒不管甚麼身份、學歷、背景，暴露出來的性格是兇狠暴戾，滅絕人性，這是沒法抵賴的。暴徒背後還有眾多的支持、資助和策劃者，其心狠手辣之處不遜於暴徒，只是他們自私畏縮，不敢親自動手，推動別人特別是年少無知的大學生、中學生、社會青年上火線，代替他們來宣洩對社會、對國家的怨懟仇恨。

平日衣冠楚楚、溫文有禮，戴上口罩、頭盔便變成惡狼，這不能推諉是政府忽視他們而造成。政府官僚不聽民意，罪不至死，不同政見，也同樣不至要受死傷威脅。根本原因，難道不是他們的劣根性，沒有教養文明素質嗎？太平之時，他們可以憑學歷、專業、身家裝扮，扮作文明。還不是危難之時，被人煽動，人多勢眾，便本性暴露出來，更且相互逞強，競相在暴亂中用上極端主義的言行。

二○一九年的香港，把社會的愚蠢、惡劣在全世界面前顯露無遺。香港「示範」世界的，便是沒有理智、沒有道德的暴亂破壞。上街示威的幾十萬人，選舉投票的百萬人，基本上也脫不了責任。或許真正盲動破壞的還是少數，但自此以後，還有誰會相信香港是平安文明，還有誰會相信香港年輕人的理智與忠誠呢？少數人「攬炒」，多數人附和或旁觀，毀壞的是社會整體的形象、別人給予的信任。

新型冠狀病毒肺炎疫情本可把香港人團結起來，一如二○○三年沙士那樣全城抗疫防疫。可惜，反修例動亂敗壞了人心，混亂了思想，醫護人員本應是救急扶危、令人尊敬的前線，可是，在反修例動亂時以示威聲援暴徒的個別醫護，在疫情危急中竟然變本加厲，以罷工來要挾政府，藉機表達他們仇視內地的情緒，一是不顧社會大眾的安危；二是不理其餘辛勞盡力的醫護同事，用他們罷工的政治訴求來加添同事的工作壓力、染病風險；三是背棄他們學醫學護執業的專業道德操守。

政府會有失誤，失誤可改，但未改之前停止救援病危是怎樣邏輯道理的道義思想？為了爭意氣（他們的意見未必絕對正確）而以停工鬥爭來擾亂防疫抗疫工作，這些醫護的良心良知何在？香港是否又再次把醜態暴露於世人之前？