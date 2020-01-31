猖狂了七個多月，把香港禍害得五勞七傷的香江反對派和暴亂分子，又在有計劃、有組織的通過他們慣用的政治炒作，顛倒黑白，混淆視聽，破壞抗疫，他們又找到了反中亂港的切入點。

他們「組合拳」出招，一是製造謠言、挑撥離間、煽動恐慌和仇恨；二是鼓動醫護人員罷工，用七百萬香港人的生命安全做籌碼，摧毀本來就已經危危乎的政府管治，令這場抗疫徹底崩潰；三是繼續一系列恐怖暴力行動，包括在醫院、海關、公共地方引爆炸彈，聲稱迫使醫護人員罷工；四是公然鼓吹只有「港獨」才能防疫抗疫，鼓吹香港只有爭取「主權」才能「自救」，藉所謂「封關」、所謂「禁止中國人入境」販賣「港獨」，實現「光復香港，時代革命」。

反對派和暴亂分子的所為，極大的干擾破壞抗疫工作，是在亂上加亂、兇上加兇、危上加危。不過，這一切首先是拜林鄭月娥政府所賜，是她推行投降綏靖路線、未能及時「止暴制亂」造成的必然惡果，也是她和香江府衙的無知無能，對來勢洶洶的肺瘟掉以輕心，不聽專家之言、不聽本報一再預警、不理沙士教訓，得過且過，能不做就不做、能少做就少做，剛愎自用的必然結果。香江府衙的又殘又廢，為反對派和暴亂分子的干擾破壞抗疫、政治炒作提供了口實和機會，就像過去七個多月他們縱暴容亂一樣！

是的，縱暴容亂的，處理抗疫又殘又廢的，是同一位特首和同一班廢官，因此，是不可能有兩樣結果、兩種表現的。與此同時，發動暴亂的，肺瘟殺入香江時乘機搗亂破壞的，企圖實現暴亂「訴求」的，也是同一夥人，他們又豈能不利用香江府衙的又殘又廢再出狠手？

這兩夥不同的人，在暴亂和抗疫中殊途同歸，把香港推入險境，摧殘香港，戕害港人。這是一個極其可悲而又奇特的景觀，透現了香港十分複雜和深層的矛盾，透現了「一國兩制、港人治港、高度自治」根本難以解決自身問題的困境。