根據國際防疫慣例，每逢爆發大規模疫症，公立醫院都會豁免所有確診患者的醫療費用，無論是本地或非本地居民，以鼓勵患者求醫，防止疫情擴散，這本是很正常的做法。日本政府將今次武漢肺炎列為「指定感染症」，所有患者包括外國人的醫療費用均由日本政府承擔，正是國際慣常做法。唯獨在香港，正常的事也變成不正常，國際慣例也行不通。港府日前宣布凡是符合呈報機制的武漢肺炎患者均可免費醫治，隨即引起種種非議，甚至被炒作為「肺炎收容港」，在群情洶湧之下，港府不得不極速跪低，改口稱非本地患者需自行支付醫療費用。

「推出一項，跪低一項」，正是港府最大特色，尤其面對今次疫症，更是方寸大亂，進退失據。經過十七年前的沙士教訓，港府理應有更多經驗、更多資源防疫抗疫，結果還是亂成一團，這只能說明官僚無能。反觀澳門政府當機立斷，有條不紊，步步走在前面，樣樣勝過港府，寧不令人汗顏。

最可悲的是，香港的敗象不僅僅來自官僚無能，更來自黃絲們刻意搗亂。疫症當前，部分醫護人員竟以罷工要挾當局，根本是拿人命開玩笑，拿香港命運作賭注。有黑衣暴徒更趁火打劫，到處堵路，破壞港鐵，扑爛巴士，甚至以汽油彈襲擊警署。在被捕的暴徒中，年齡最小的只有十三歲，簡直匪夷所思，他們到底知不知自己在做甚麼？知不知阻礙抗疫會有甚麼後果？

一場疫症見盡港府無能，也見盡香港社會醜態。當今醫學先進，物資豐富，而且有當年應對沙士的經驗，對抗新型肺炎本來不是太難的事，奈何香港社會陷入政治狂熱，一切變得不可理喻。有人不斷在網上散布各種謠言，製造恐慌情緒，固然居心不良，而部分醫護人員以罷工作為武器，更是走火入魔，毫無職業道德可言。這些人將政治凌駕於專業，說穿了就是要煽動反中情緒，將香港推向絕路。