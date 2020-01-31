作為香港人本來應該很幸福，優越的海港及地理環境，造就國際金融中心，享受先進文明，以及《基本法》保障的言論自由，只是好景不常，無能政府不作為，任由樓價炒高，衣食住行樣樣貴，市民生活質素日趨下降，廢柴官員還自我感覺良好，常以救世主姿態出現，知不知道你們害得市民有多慘？

入冬之後最冷的一個星期，凌晨有大批市民在街上排隊，為誰風露立中宵？當然不是為了演唱會門票，而是為了張羅救命的口罩，保障自己也保護最親近的人。此刻港人的心比天氣更寒，武漢肺炎大爆發，確診個案持續上升，政府反應遲緩，封關又不徹底，大批內地特別是湖北人湧進香港，當中潛伏隱形病患者，日前便揭發武漢老夫婦坐國泰港龍機來港，並在兩間高級酒店及高檔商場出入，很有可能已經傳染別人，成為超級播毒者。政府防疫失敗，任由病毒自由行，市民想自救，口罩是最基本裝備，可是供不應求，出現缺貨，有商戶炒賣及以假貨魚目混珠，戴了毫無保護性而且減低警覺性，更易中招。奸商害人不淺，但冇靈魂政府才是禍害最大，一橋之隔的澳門有先見之明，老早已頒令限購口罩保障本地人，所以未見排隊搶購潮。對比起來，香港無論老弱婦孺，都要冒寒輪候數小時，隨時口罩未到手已在人龍中交叉感染。

現在一罩難求，出現很多怪現象，有人討論如何循環再用，有人聲稱用風筒吹十數分鐘便可殺死病毒，有清潔工把陳年存貨拿出來晾曬，引起街坊誤會其將用過的口罩曬完重用。最離譜的是將棄置口罩重新包裝再出售，大家以為只有內地才會出現的荒謬現象，香港竟然發生了。數百元一盒口罩，基層家庭根本負擔不起，出街等於冒生命危險。若說澳門衰過清朝，香港則是第三世界也不如，政府拒派口罩，可能廢官要戴出街遮醜。