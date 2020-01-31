有團體要求特區政府封關，並以此作威脅，說如不照辦，首先是發動醫護界大罷工，也有人已經開始堵路，說要發動全港大罷工。

醫護界真的罷工，際此武漢肺炎臨城的高峰期間，當然甚具威脅，不過醫護界團體也得衡量罷工的後果，如果有病人因為罷工影響，治療受到拖延，可能損害市民的健康和生命，罷工組織者難辭其咎，日後也背負違反專業道德的污名。

至於廣泛的全港大罷工呢？其實特區政府已經宣布，春節假期過後，政府機關暫停服務，要求公務員留在家中工作，呼籲私人機構響應，盡量避免員工聚集辦公室，避免病毒傳播，又宣布學校的春節假期延長。基本上香港整體社會都已進入半停頓狀態，不罷工的結果也跟罷工差不多了，再奢言全港罷工只是乘機揩油，沒有實質意義。

如今正是港人春節假期後回港高峰，相信部分人乘春節假期會到內地旅行，或者回鄉探親過節，趁機與家鄉親人團聚。對這批假期後從內地回家的港人，要不要封關，拒絕他們入境呢？如果讓他們回來，怕不怕他們已受到感染、帶潛伏性病毒回來？若果真正發生，又如何預防病毒輾轉傳播開去？

有人建議，就算香港不針對內地全面封關，也可以對回港人士加強管制，凡是從內地回港的香港居民，強制性隔離十四天。從預防病毒傳播的角度看，這個建議不錯，問題是建議是否可行？我認為這個強制性隔離十四天的要求極不合理，也不可能實行。粗略估算，居住珠三角的港人數以萬計，甚至超過十萬人，不少港人舉家居住深圳，平日一早來港上班，晚上回深圳家，你叫他們如何每次來回強制性隔離十四天？每十四天上班一天，再隔離十四天，這方法可行嗎？倒轉過來，也有港人在深圳、東莞甚至廣州等地上班，每天來回，如果封關或強制性隔離十四天，他們可以如何生活？

近年港人興起在大灣區各城市購置物業，不少人在深圳、東莞、珠海、中山兩邊都有住家，平日兩地走動，習以為常，如果封關或強制性隔離十四天，他們怎樣可能兩地走動？另外還有從深圳來港上學的學童，每天往返過境，現今適逢假期還未見問題，一旦開學，又如何處理這些每天往來的學童，是否要強制性隔離十四天？此建議實際上是逼一些學校關門。

我在春節期間家庭團拜中，也有親人是長居深圳回港參加聚會的，來港住幾天拜年後才回去。對這些居住深圳或者廣東省其他地方的香港人又如何處理？全面封關拒絕他們進來？強制性隔離十四天才放進來？