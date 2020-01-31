當年沙士爆發，香港醫護人員自動請纓進入沙士病房照顧病人；一海之隔的台灣卻爆出醫護人員大逃亡的醜聞，時任總統陳水扁女兒及女婿更被指臨陣退縮沒有返回醫院上班，醜出國際。風水輪流轉，今日大逃亡的是我們新一代醫護人員，單是前日已有最少九十名護士請病假，導致多宗預約手術延期。

最令人側目的是，醫護人員聲稱請病假變相罷工是「無私」，惟有脅迫港府封關，才能遏止病毒擴散云云。明明是自私表現，卻說成無私，今日社會之黑白顛倒，已到了予欲無言的地步。濫發病假紙的醫生可被醫委會除名，醫管局難道不需要調查嗎？

前日請病假的護士中，絕大部分不是隔離病房護士，反而為數不少是手術室及深切治療部護士，結果單是東區醫院已有六宗預約手術需要延期。大家知道公院排期進行非緊急手術動輒以年計，這些病人好不容易終於等到接受手術的機會，距離回復健康、減輕痛苦只有一步之遙，偏偏因為「無私」醫護當逃兵而泡湯，延期後又要等多久，真是天曉得。

醫護是一門專業，不像一般工人隨時可找人替代，連醫護人員都只顧自己死活，病人生死又有誰人照顧？有些工作必須抱有使命感，否則應該轉行。試想想，海關和入境處人員同樣面對海量進出香港的內地旅客，他們有因為害怕受感染就搞罷工嗎？記者同樣要去醫院甚至內地採訪，可以說害怕染病而不幹嗎？

網上很多人拿警察和公院醫護比較，說警察有九億元OT津貼，又有全副保護裝備，然後將公院醫護說成甚麼也沒有，除了挑動仇恨，更是偷換概念。公院醫護一樣有豐厚OT津貼，其保護裝備也跟警方不同，兩者工作性質不一樣，互相不能取代，根本沒有可比性。正如港大專家何栢良所說，他不支持罷工，同業若在道德上感到矛盾可以考慮辭職。是的，辭職吧。