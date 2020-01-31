多年來，瑞士洛桑管理學院都把香港政府的效率列為全球第一，特區官員不免沾沾自喜。不過，鞋子是否合穿只有自己才清楚，很多活在獅子山下的人，卻對管治班子的效率甚失所望。

筆者個性慵懶，常自嘲是個衣來張手、飯來張口的人，平素對於社會物資供應的認識迹近於零，但本月二十五日也寫了一篇文章，題為「好好抗疫 挽回人心」，文中提醒政府應「馬上到世界各地搜購口罩、清潔劑、消毒液等防疫用品……務求要最好、貨運速度最快的……大量購入後，以象徵式的價錢賣給市民，對於基層者，大可以免費贈送。這樣的工作要是做得好……效果可能比每人派一萬元去收買人心更佳。」

上文刊於二十五日，寫於二十四日，撰文當天，香港市面的物資供應還是不虞匱乏，筆者可以從容地買到各種防疫用品，藥房中的口罩仍是任買，我見貨源充足，為免家中積存太多，只是隨便買了一盒五十個。如今想來有點後悔，慨嘆自己買得太少，太不懂打算了。可憐特區政府卻比我更不懂打算，過去兩天，香港竟出現超過十萬名市民在各區排隊買口罩的情況，很多人還落得望門興嘆，空手而回。

世界之大，是否當真「一罩難求」？也不完全是，筆者在美國的親友仍然買到，還主動問我是否需要寄來香港，我身邊的朋友也可以大批從海外訂來。如果政府物料供應處能早着先鞭，在十天前便從世界各地大量採購，相信今天本地的防疫物資不會短缺至此。

目前香港市面出現恐慌，主要是一些長者、家庭主婦，他們未必懂得如何透過網上渠道從海外訂貨，這些工作便該由政府代勞，才能好好穩定人心。可惜，我們的管治班子總是後知後覺，只終日頂着「全球第一」的空招牌而自我感覺良好！