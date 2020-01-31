林鄭及其廢到無倫嘅管治團隊，繼用口止暴制亂後又一傑作，就是用口抗疫，廢噏「把市民健康放在第一位」，衞生署署長陳漢儀說甚麼「一般普通社交場合不必戴口罩」，之不過老朽平時在社交場合真係少戴口罩，但一見佢同林鄭出鏡，就不自覺要搵個口罩嚟戴，恐防作嘔也！

尋日香港好似世界末日，有市民凌晨三、四點排隊買口罩！一罩難求，林鄭及一眾問責高官看見民心如此虛怯，不知有何感受？本報「正論」指出：全城瘋搶口罩，廢官折騰港人！正正是末日切實的寫照。記憶中，十七年前的沙士，還不至於如此排隊瘋搶口罩，歸根究柢，就是政府無能，市民受罪！

相比起一橋之隔的澳門，港府防疫後知後覺，拖泥帶水，已經不用多說，連穩定防疫物資也未能做到。澳門一早已為市民搜購二千萬個口罩，當地市民憑身份證換購，確保人人有口罩用。反觀香港廢官，一味齋噏正全球搜羅，會加快清關配合，要靠各商會與個別內地廠家協議為香港提供口罩云云。非常時期，一味清談，網上謠言四起，為了一個口罩，看來真會釀成一場「口罩革命」多過「時代革命」，危機最終爆發，把仍在雲端只愛離地、唔知衰嘅林鄭及一眾廢官震醒！

香港人普遍有執輸行頭慘過敗家嘅心理，不少市民明知有口罩賣的連鎖店，每店大約只有二十盒，然而每間分店都出現人龍，少則幾百人，多則打晒蛇餅過千人，想買一盒口罩，機率同中六合彩冇大分別！

最無辜嘅就係在該連鎖店工作嘅職員，當派完二十個籌，有市民因輪候不到買唔到口罩，竟以粗口指罵職員，甚至拍打及用腳踢店舖閘門，搞到要報警求助！唉，其實市民買唔到口罩而把不滿情緒發洩在職員身上，實在搞錯對象，依家並非職員囤積唔賣，真要鬧爆嘅，係廢官防疫不周，致使民怨沸騰！