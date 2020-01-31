美國長期以來害怕中國通訊科技跑在自己的前面，除了封殺華為在美國本土的發展，更借助該國的影響力，糾合歐盟及其他國家，處處限制華為所提供的5G網絡建設，但最大的笑話，就是從利益方面出發，美國國務院內多個部門，對是否繼續封殺華為有不同意見。商務部有計劃進一步限制國內企業透過海外分支機構向華為出售科研產品，可是因為國防部及財政部反對被迫撤回提案。

國防部長埃斯珀辯說這個反對並不是是與非的問題，而是該等限制必須考慮對美國企業的影響，因國防部擔心新的限制促使美國國內企業無法向華為出售產品，就會失去大筆資金作更多研發，不做研發就絕無機會突破華為的技術優勢。

資金收入是沒法抗拒的誘因，證明有損害美國企業利益下，很難與北京展開技術層面的對抗，況且美資出售半導體給華為，的確是有前景及賺得多，例如美國半導體生產商美光科技在一九財政年度報告指出，該公司的一成二收入是來自華為，這個收入叫人怎放棄？當然，美國是不會認輸的，華府有意協助企業在限定時間內生產與華為競爭的硬件，並游說其他國家建設本國5G網絡時棄用華為而選用美方技術，但科技進步是不會停下來，華為同樣會有新的突破去吸引其他國家採用。

利字當頭兼且能夠合乎經濟效益，需要引入5G系統的國家對華為又會有另類考量。作為美國盟友的英國據說為確保5G網絡是該國負擔得起，採用華為設備是有其優勢，當然，西方國家不會全盤接受華為的新技術，引入華為的同時亦會設定一些安全限制，包括不能涉核心部分，亦不能參與政府機密系統。然而，在華為5G系統廣泛使用，網絡投資開發成本低、客戶使用效率高並獲得接受，證明這套系統並非如一些別有用心者指控是間諜武器後，這些技術限制就能解除於無形。