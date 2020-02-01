功夫茶：隱瞞病情害死人　杜絕虛報加罰則

武漢肺炎疫情持續擴散，向全世界蔓延，不少人聞「湖北」兩字喪膽，看見「他來自武漢」仲慘過撞鬼！都咪話人哋歧視，家陣武漢肺炎攻陷全國，感染病例及死亡人數又不斷增加，睇吓港人撲口罩嘅徬徨及狠勁，唔驚係呃人！

嗱！為保護醫護人員生命安全及維護醫療秩序，湖北省公安廳早前都發出通告，列出六種涉醫療違法嘅犯罪活動，包括禁止帶有武漢肺炎病毒人士，在公共場所向他人吐口水，違者或依法追究刑責。

治亂世，用重典，幾時都啱聽！何況事關人命，更加不可兒戲！香港喺前日即三十日星期四新增兩宗確診個案，其中一宗新增個案涉及一名七十五歲男子，消息指呢位古稀病人涉嫌隱瞞曾到廣東順德旅遊，最終喺瑪嘉烈醫院內科病房留醫七日，確診武漢肺炎後先至如實道出真相！

阿哥，善意嘅謊言就無妨，明明見到烏鴉都叫鳳凰，睇見豬乸都拍掌歡呼佢身材好正！呢啲大話無傷大雅，之但係隱瞞在內地旅遊而賴嘢，就非同小可，死得人㗎！依家佢一個大話，嚇到瑪嘉烈醫護人員死死吓，尤其啲同佢有過接觸嘅醫護，分分鐘會受到感染！佢哋擔心十七年前威院「沙士8A病房」重現，咁就大大劑！佢哋促政府為虛報及瞞報病史和旅遊史嘅病人訂立懲罰機制，以杜絕類似事件發生！

功夫茶大早都講過「隱瞞係最可怕嘅病毒」，嗰位古稀病人，佢隱瞞真相，一來愚昧，二來或者係擔心被人歧視，之但係佢冇諗到佢以為無傷大雅嘅大話，分分鐘搞到人家雞毛鴨血。嗱！講到尾，如果政府一早訂有罰則，恐怕啲人就唔會信口開河，隱瞞事實。根據《預防及控制疾病規例》，若衞生署人員或其授權的執法人員等，面對有懷疑傳染病患者出現不合作情況，最多被判監半年，惟現時該法例未有涵蓋授權予醫管局醫護人員，是以有論者認為在當今嚴峻環境下，衞生署可授權予醫護人員，有助減少瞞報事件。功夫茶認為不妨最少監禁一年，當更具阻嚇力。

政府拒絕封關，令內地人繼續來港播毒，而病發者又隱瞞虛報，更危害前線醫護，隨時死得不明不白！有醫管局員工反映，喺涉事醫院工作嘅醫護人員感到十分憤怒及擔憂，不排除會參加工業行動。不過功夫茶又覺得，做得戰士，冇理由驚上戰場；做得救急扶危嘅醫護人員，冇理由因一單隱瞞事件就要飛越醫院！即係咁，消防員冇可能因有消防員救火殉職就拒絕入火場滅火救人！食得鹹魚抵得渴，豈可趁抗疫非常時期討價還價？