產評：港經濟多災多難　負資產夢魘重臨

歷史就像一個循環，總是盛衰交替，只是劇本不同！回看香港自上世紀六十年代起經濟變革，之後與新加坡、南韓、台灣合稱「亞洲四小龍」，直到九七亞洲金融風暴才算遇上重大考驗，之後再經歷沙士及環球金融海嘯，可謂分別度過了區域經濟危機、疫情，以及全球風暴的挑戰。如今情勢似共冶一爐，若說經濟衰開有條路，負資產夢魘重臨將更駭人。

金管局公布，上季負資產宗數及相關按揭金額皆按季倍增。與此同時，住宅樓價近期回落，據最滯後的差估署指標顯示，去年十二月私人住宅售價按月回落約1.66%，全年計則漲半成，已連升十一年，累飆逾2.6倍。

若有投資歷練的人，相信會知道鮮有資產能連升逾十年，樓市早有搖搖欲墜之勢，尤其正值香港面對由社會本土動盪而成的區域危機、武漢肺炎疫情更甚於○三年沙士，以及全球債務風暴。每一件都是連央行放水也不能妥善解決的難題，更何況同步上演！

社會亂局已令香港經濟陷入衰退，只要去年第四季數據出爐，必惹起嘩然，惟未至於致命，因金融服務業在過去大半年依然受惠於中資股上市潮，最少能讓經濟茍延殘喘。可惜的是，如今適逢武漢肺炎來襲，令本已疲憊不堪的零售、餐飲、旅遊業步入「冰河時期」，連帶其他行業一併受累，疫情拖得愈久，影響就愈深遠。港人只要回想○三年戴口罩、招聘會大排長龍的苦日子，必不會掉以輕心。

屋漏本已不堪，最怕偏逢連夜雨！當前全球債務愈滾愈大，只要經濟停頓，危機必被引爆。數據顯示，截至去年第三季債務已創下逾250萬億美元的新紀錄，佔環球經濟總量比率逾三倍，無論是家庭、政府、企業，所有範疇均大幅增長，估計今年首季仍會破頂。雖然借貸成本仍很低，但許多國家已發現，單靠維持債務驅動經濟增長的模式變得愈益困難。

事到如今，不少人仍以「低息」作辯解，認為只要央行不斷放水，就能歌舞昇平，惟近日金融市場表現就印證大錯特錯！以疫情為例，試想只要經濟活動一停頓，企業就會立即暫停投資，央行再放更多的水，充其量只能為現有債務續期，對實體經濟幫助微乎其微。打工仔收入若持續減少，樓價真的撐得住嗎？所謂的剛性需求也會頓時成為泡影。作為香港人，有了過去三次重大事件的經驗，理應深明負資產之痛，切忌心存僥倖，讓噩夢臨到己身。