正論：醫護罷工在弦上　封關仍是半桶水

在公院醫護人員要挾不封關便罷工的緊張氣氛下，特首林鄭月娥似乎仍未知驚，昨日率領官員公布最新防疫措施，全部毫無新意，不是落實之前已公布的政策，就是拾澳門牙慧，全面封關依然拒絕執行。港府弱勢，民粹盛行，港府防疫不力且政治手腕欠奉，幾可斷言社會必定大亂，要戰勝疫魔難上加難。

外界以為林鄭有重大防疫措施公布，詎料再次令人失望。所謂新招，不過是宣布中小學及幼稚園延至三月二日復課，公務員留家工作安排再延長一星期而已。至於多日前已提出的在羅湖及落馬洲口岸實施健康申報，竟拖至今日才實施；經機場出境及過境人士今日起須量體溫，發燒者不准出境；返港前十四日內去過湖北的港人會被安排到檢疫中心隔離觀察，一旦隔離中心爆滿，港府考慮使用電子追蹤手環及定位儀器；在港湖北旅客會安排入住隔離營，若無病徵會盡快安排離港等。

可以看到，大部分招數都是澳門率先推出，港府不過跟從而已，可惜不但跟得遲，林鄭還要逞口舌之勇，例如澳門宣布無限期停課，她卻死撐不用「無限期」字眼，是要讓學校及教育局有清楚指示；又如禁發燒者離境，澳門早在上月中下旬已經實施，香港卻遲了個多星期，期間有多少潛伏患者經香港四散各地，不問可知。而到過湖北的港人需要隔離，惟在此前已入境者又要不要隔離呢？防疫慢十拍之餘，還要半桶水，民憤愈演愈烈，根本是廢官咎由自取。

外界最關注的是港府會否全面封關，林鄭則繼續「落閘」，堅稱現時的「半封關」措施已大減九成內地旅客，且不少港人需往來中港兩地，強調全面封關不可行，僅呼籲港人如非必要勿返內地。誠然，有理智的人都明白中港一衣帶水，交往頻繁，居於深圳的港人不在少數，且香港九成食品依靠內地供應，不可能做到密不透風的全面封關，但現在社會瀰漫不理智情緒，根本不容講道理，林鄭卻只知一板一眼提出數據駁斥，甚至搬出世衞指引「不應該助長歧視的行動」來否決全面封關，猶如火上加油，不僅無助化解民怨，反而令中港矛盾愈演愈烈。

顯而易見，林鄭雖然是英國人培訓出來的政務官出身，但絲毫學不到英國人的政治手段和公關技巧，一切只知硬繃繃按程序辦事，而且踢一踢才動一動，平時順境的時候尚且可以蒙混過關，現在香港進入亂世復有武漢肺炎來襲，這一套根本行不通。尤其是整個社會對港府的信任跌破谷底，單是近日刮起的撲口罩潮和搶糧食潮，已見恐慌情緒高漲，偏偏港府應對疫情繼續後知後覺，所有政策皆落在民意之後，連澳門都比不上，怎會不是天怒人怨、民怨沸騰？

山雨欲來風滿樓。發起罷工的公院醫護組織已揚言堅決罷工，對本已捉襟見肘的公營醫療勢必是致命一擊。在奪命疫症面前，倘港人無法團結一致抗疫，後果必然是災難性，一旦有病人因罷工失救致死，港府才來跪低已經太遲。