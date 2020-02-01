世界視線：限特朗普戰爭權　眾院打響第一槍

美國眾議院日前通過《禁止對伊朗戰爭法》，規定在沒有國會授權下，總統不得動用聯邦資金，支持針對伊朗的軍事行動。另一方面，眾議院通過一項修正案，廢除○二年生效、授權對伊拉克動武的決議案。

眾議院在民主黨人佔多數議席的情況下，通過議案毫無懸念，但值得注意的是，四名共和黨眾議員「倒戈」，同意禁止總統在沒有國會支持下單方面對外宣戰。印第安納州共和黨眾議員霍林斯沃斯強調，只有國會有權對軍隊進行撥款，而不是總統，儘管特朗普在保護美國軍民安全上「做得非常好」，但事關《憲法》三權分立的「根本」，不能因為對總統的支持而有半點妥協。

霍氏的觀點，也反映了不少共和黨參議員的心聲。對他們來說，替特朗普護航，使他在彈劾審訊中過關是一回事，甘願當特氏發動戰爭的「橡皮圖章」，卻是另一回事。特別是一月初美軍採取行動，「定點清除」伊朗革命衞隊將領蘇萊曼尼，事先完全沒有跟國會打招呼，而即使是事後白宮和五角大樓對國會議員的簡報會，態度也是傲慢之至，不僅要求向公眾保密，更警告議員們不要質疑總統對伊朗政策的決定。

當然，特朗普和國安官員在解釋為何擊殺蘇萊曼尼一事上，今日的我打倒昨日的我，承認跟蘇氏策劃攻擊美國駐外大使館無關，大大增加了國會限制總統戰爭權力的合理性。有美媒報道，四名共和黨參議員有意支持廢除總統單方面對外宣戰權力的法案，問題是總統擁有行政權力，可以否決參、眾兩院通過的法案，只有當兩院各有三分之二議員推翻總統的否決，原議案才可順利生效，特朗普就任至今，已六次運用總統否決權，也不會在乎多做一次。

事實上，這一場行政與立法部門之間的「戰爭」，並非始於特朗普。二戰以來的歷任總統，巧妙地將國會的「宣戰權」與總統的「作戰權」割裂開來，盡量繞過國會，包括大鑽「總統在發動多於六十天的軍事行動前，須獲國會授權」的空子，今次暗殺蘇氏的速戰速決行動，便是一例。