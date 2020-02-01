神州觀察：胡亂隔離釀悲劇　防疫無能失人心

武漢肺炎疫情氾濫之際，各種防疫亂象亦陸續湧現。一些地方在對疑似染疫人員的隔離收治過程中怕麻煩、胡亂作為，毫無規則可言，甚至因此釀出人道災難，堪稱冥頑不靈，亦令當局防疫無能之本質暴露無遺。

湖北黃岡市紅安縣鄢姓村民疑似感染武漢肺炎，早前連同幼子被當局帶走隔離，惟其患有腦癱、生活不能自理的十七歲長子卻被獨留在家中，更於六日後離奇死亡。期間鄢父曾向武漢某公益組織求助，輾轉聯絡到當地村委會妥為照顧長子，孰料竟出現這般結局，令其錯愕不已。

此事說來也怪，既然需要隔離排查，照理便該將一家三口全部帶走，當局為何沒有這麼做？而且被留下的更是一個吃喝拉撒全都無法獨立完成的腦癱患者，就算平常時期亦不該出現的操作，偏偏就在當下發生了，簡直匪夷所思。當局是如何「說服」鄢父，及是有多狠心、有多無良才會作出這樣的決定？隔離染疫民眾難道非得如此不人道？

至於村委會的所謂照顧，亦只是間中去探望一、兩次，給死者一點吃喝而已，以致腦癱青年有被活生生餓死之說，叫人不寒而慄。更關鍵的是，該青年最終也被送去了隔離，是否說明他同樣也已染疫，乃至在當局的失救失助中悽慘死去？事實就是，當局由始至終的怕麻煩心態導致作出了殘忍的「選擇性遺棄」，餓死也好，病死也好，當局絕對難辭其咎。而這種悲劇本當可以避免，就算最終難逃疫魔，也應讓所有病患死得有尊嚴些、安樂一些。

中紀委國家監委日前因應武漢肺炎愈趨嚴峻的形勢，要求各級紀檢監察部門加強監督推動各地黨政機關、基層組織積極做好防疫工作，嚴肅查處敷衍塞責、陽奉陰違的胡亂防疫、消極應付等失職瀆職行為，果然就是有人經不起調查。黃岡市肺炎疫情是僅次於武漢的重災區，誰知中央督查組向該市衞健委主任及市疾控中心主任詢問有關具體防疫情況時，對方竟一問三不知。試問這樣的廢官當道，叫全城民眾哪來的信心抗疫？

更不堪的是，就連「疫首」武漢市及湖北省委對於疫情防範工作亦是相當麻痹大意，尤其一些領導官員的思想意識和基本業務水平之差劣，簡直叫人不敢相信。譬如在日前的防疫工作記者會上，湖北省長將仙桃市一百零八萬個的口罩年生產量說成一百零八億個而不自知，急得台下人員不停遞紙條提醒，但還是一錯再錯，足見此官只有讀稿子的水平；至於同場的武漢市長則把口罩上下戴反，省委秘書長亦戴得不規範，盡數出醜。真正應了那句：上樑不正下樑歪，湖北上下皆是如此，其他地方更加可想而知。