大的疫情出現，最大的危險是人心不穩，謠言滿天，以及人民互相排斥、攻訐、衝突。疫症本來便是危險，需要各方協力才可以對付，把協力變成攻擊、扯皮，把應該集中的力量分散，結果是疫症本應可被圍而剿滅，卻變成令瘟疫失控，擴大災害的程度和範圍。

政府有百般不是，但在疫情面前，若政府已緊急應付，過往的失誤應留待疫後追究。當前政策措施不足，社會各界應提意見要求改善，而且更應民間動員去補足政府措施的漏洞。社會整體的目標是盡快抑止疫情的傳播，減少病亡人數。

政府已限制通關，卻面對大批本港居民春節後從內地返港。有病徵的，無論是本港居民或外地居民（也不限於內地），要接受嚴格的檢查測試。患病者隔離治療，有接觸者同樣隔離。在缺乏預防疫苗和專門有效治療藥物之前，這屬唯一的方法，同時讓更多人在家中自我隔離，減少染病機會，讓疫症在散播的高峰期之後，逐步消散。

沙士及其他流感初起未明之時，都是這樣的處理方法，也相當成功。今次亦一樣，香港拒疫於境外已失守，疫情已在社區傳播，受威脅的人群和直接、間接染病及需要隔離的人數眾多，對醫療系統產生巨大的壓力，也使社會有關物資供應緊張。但是，只要各方配合，公私合力，減少公共活動，讓民眾（特別是高危者）可以盡量在家居自我隔離，疫情散播的機會便會減少。不過，面對挑戰，醫護人員須走在前線，不能因為各種不合理的原因而臨陣退縮，或故意搗亂，影響防疫抗疫工作。

一些人主張的全面封關，一是躲避不了大量本港居民春節後返港帶來的挑戰；二是在市內製造出恐慌，在謠言到處的情況下，封城帶來的人心不穩，各種搶購衝突會暴增，使原來緊張的物資、人力更形短缺，也牽制着政府和醫療系統防疫抗疫的能力，且對孤寡窮苦的長者和單親家庭造成額外的打擊。封關不切實際，會弄巧反拙，一些醫護人員以罷工要挾政府，與反修例的暴民繼續打砸燒來要求封關，都是破壞，對社會造成大損害。

更令人擔心的，首先是針對內地居民，跟着是針對從內地返港的本港居民，然後是染病居所的其他人。若疫情加重，謠言更多，香港一些居民的標籤歧視以至排斥攻擊的情況會惡化，政府要分心排解和制止暴亂再起，只會令疫情容易失控。

社會應做的是從民間開拓防疫物資的供應，分發給弱勢居民並伸出援手，把政治糾紛留待疫情過後。