面對新型冠狀病毒肺炎來勢洶洶，全國蔓延，中共中央組織部日前發出「通知」，要求嚴肅查處在抗疫工作中「難以有效履行職責的幹部」，要「嚴肅問責不敢擔當、作風飄浮、落實不力，甚至弄虛作假、失職瀆職的幹部」。吏部「通知」還說，要重點考察識別領導班子和領導幹部，看他們是否「把疫情防控作為當前最重要工作」，是否「堅守崗位、靠前指揮」，是否「嚴密細緻做好疫情的監測、排查、預警、防控等工作」。

多年來，內地一有全國性的天災人禍、搶險抗疫之類的大事，朝廷都會以雷霆萬鈞之力對整個吏治隊伍，特別是領導官員發出這樣的警告和迅速採取措施。當年沙士一役，就立刻拿下了北京市市長和國家衞生部部長，處理了一批隱瞞疫情、懶散不作為的大小官員。在此基礎上，朝廷才能震懾官場，強而有力的組織好抗沙士，挽回人民的信任和信心。

今次武漢肺炎，比昔日沙士更加兇猛。武漢當局隱瞞疫情近一個月，不作為，更對舉國人口大流動的「春運」會對疫情有怎樣的要命影響，完全不放在心上，這樣的嚴重失職和造成的嚴重危害，朝廷至今沒有追究查處，倒是武漢市市長周先旺自己主動先言「敢於擔當」的「豪言壯語」，「願革職以謝天下」云云。然而此話「擲地有聲」之後，朝廷仍未有何動靜，只見吏部出了一份「通知」而已，會否又是空話和擺設呢？走着瞧吧。

聯想到同屬「抗疫工作全國一盤棋」的香港，朝廷吏部的「通知」，中央對香港特區「領導班子和領導幹部」的「考察識別」，當然更是甚麼也談不上，此因香港有「一國兩制、港人治港、高度自治」的「豁免權」。有了這樣的「特權」，香江府衙、行政長官在抗疫工作中再怎麼不敢擔當、作風飄浮、落實不力、失職瀆職、又殘又廢，都能好官我自為之，港人拿他們沒辦法，朝廷也沒辦法。世界上很少有這麼好當好玩的地方首長和官員，此乃「一國兩制」的獨特之處，不過，實在可悲。