一直以來，人類總是擺脫不了各種疫症的魔爪，世界各地曾多次爆發大規模瘟疫，造成嚴重人命傷亡和經濟損失，有的甚至導致種族滅絕。來到今天，科學昌明，醫療先進，人類對各種流行疾病已有充分認識和防備，為何疫魔仍然揮之不去？為何武漢肺炎一發不可收拾？

不作死就不會死，許多疫症根本是人為造成，當年沙士如是，這次武漢肺炎亦如是。若非部分同胞愚昧無知，追求畸形飲食，將野味視為山珍，病毒就不會趁虛而入；若非部分同胞衞生意識差劣，市場環境惡劣，病毒就不會有藏身之所；若非官僚玩忽職守，先是刻意隱瞞，後又防堵不力，疫症就不會四處擴散。今次重災區之一的黃岡市衞健委主任唐志紅被問及疫情時，竟然一問三不知，這種庸官除了禍國殃民，還能做甚麼？

香港的情況更不堪。港府反應遲鈍，抗疫慢幾拍，加上有人散布謠言，刻意添亂，整個社會籠罩一片恐怖氣氛，鬧得人心惶惶，搶口罩、搶糧食、搶杯麵，許多超市被一掃而空，香港好像面臨世界末日，這至於嗎？

都說疫症可怕，其實無知比疫症更可怕。武漢肺炎爆發以來，網絡上充斥五花八門的消息，有些道聽途說，有些捕風捉影，有些無中生有，有些添油加醋。在一個正常社會，謠言不攻自破，而在一個反常社會，任何謠言都有人相信。經過黑暴之亂，香港不僅淪為反智低智的社會，而且變成道德淪亡的社會。部分醫護人員在疫症面前選擇做逃兵，以罷工要挾港府，拿人命開玩笑，還振振有詞地宣稱這是為香港利益着想，簡直恬不知恥。他們指摘「政府用道德來綁架醫護人員的生命安全，絕對可恥」，但他們罔顧職業道德，不理病人死活，難道就很光榮？既然他們貪生怕死，為何當初要學醫？當然，現在改行也不遲，他們只適合做政客，而不適合從事治病救人的工作。