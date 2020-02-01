武漢肺炎疫情愈抗反而愈烈，連唯一淨土西藏也被攻陷，內地確診宗數急速上升，破萬宗只是時間問題，死亡人數已經超過二百人，疫情比十七年前的沙士更嚴重。

這隻新型肺炎冠狀病毒傳染力眾說紛紜，但最近有更多證據顯示可能比沙士更厲害，人傳人防不勝防，據悉浙江省杭州市一家企業，一位員工去了武漢開會，回來後再與同事開會，與會三十人有十一人受到傳染，根本不需要親密及近距離接觸便已中招。香港最近確診有三人是家庭成員，七十多歲父母來自武漢，乘港龍機來港，先後出入三所高檔酒店及中環熱門商場，其女兒在港任職證券公司亦確診肺炎，夫婦六日間在多處食肆進餐，卻又拒絕合作透露詳情，令調查更困難。

最令人驚訝是夫婦曾入住的酒店得知兩人發燒時，曾通報衞生署，署方沒有積極跟進，只是向酒店提供健康建議，希望酒店勸喻病人求醫，衞生署高官被記者質詢時承認事件，更加表明即使未來再有類似個案，衞生署亦不會主動介入，並強調必須先經醫生檢查，確認符合呈報準則才會跟進。這根本是除褲放屁的廢話，就因為官僚僵化塞責，不把這對夫婦隔離，任由他們帶着病毒自由行，不知又有多少人無辜受到感染。

內地很多人的衞生觀念還是遠遠落後文明社會，加上疫情擴散全國，故不少香港市民不滿政府局部封關，首先是封關對象應包括所有內地人，而封閉口岸不包括羅湖及落馬洲亦是極大漏洞。內地人湧往香港公立醫院求診，十多名醫護懷疑受感染，前線承受極大風險，士氣低落，怨氣爆發，有曾參與沙士一役的公院護士直言政府沒果斷全面封關，令醫護雪上加霜，今次比沙士一役更難打。作為香港市民，理解醫護苦況，亦希望他們以病人福祉為前提，不要受別有用心的政客挑撥輕言罷工。