武漢肺炎疫情引起舉世震撼，全世界傳媒都注視有關新聞，有關消息發放不絕。武漢肺炎真如傳媒報道般影響力巨大嗎？

根據內地政府統一發放的統計數字，全國確診新型肺炎接近一萬宗，死亡超過二百人。當然，有關統計時刻都在變動，據不同專家估計，受感染者未有上報，或因感染較輕微自我痊愈的案例應有不少，所以患者總數應比官方統計數字為高。看來，疫情還未能夠全面受控，因病毒在患者體內潛伏期長，徵狀不明顯，不一定出現發燒咳嗽等徵狀，故此更難控制。

不妨比較一下美國上一季有關流感的病患統計：患者總人數達一千五百萬，入院人數合共十四萬人，死亡的有八千二百宗。與武漢肺炎比較，無論拿染病者人數、入院接受治療人數以及死亡人數作比較，流感對美國的影響，遠遠超越武漢肺炎。但看香港傳媒對武漢肺炎的重視，又簡直不成比例。為何武漢肺炎如此受到空前重視呢？

武漢肺炎是一個新發現的病毒，大家都缺乏認識，不知其傳染速度多高、對患者傷害多大、是否容易從一個地區傳播到另一個地區，只知道武漢肺炎容易傳染，更兼未研發到藥物治療，也未有預防針藥，所以引起全世界的群眾性恐慌。

流感在世界上存在已久，有大量研究文獻及治療藥物，香港人甚為熟悉，所以每到冬季來臨之前，大家都作好準備，預防針藥配備妥當，一早宣傳，先作注射。就算受到傳染，香港一般家庭醫生都駕輕就熟，了解病情多重，下甚麼藥多少分量。連公司的人力資源部和學校老師都熟悉情況，鼓勵患病員工或學生盡量留在家中，避免傳染。

反觀美國，因為對流感不熟悉，既無預防措施，也不一定有足夠藥物準備，當流感肆虐時往往連醫生也束手無策，流感一旦爆發才釀成高死亡率。我們從香港看美國近年應付流感來襲的一片忙亂，不知所措，肯定會覺得難以理解。

另外，有關武漢肺炎值得注意的統計，是死亡的患者以六十歲或以上的老人佔大多數，而且都是健康狀況欠佳的長期病患者，一旦沾上病毒，引起原本病患併發症，結果一發不可收拾。

多看了網上有關討論，才發覺武漢肺炎疫情雖然類似沙士，容易引起恐慌，但沒有沙士的巨大殺傷力。沙士時受感染傷亡的，近距離接觸的醫護人員佔了不少，其中年輕力壯者大不乏人。武漢肺炎到現時為止未發現相同情況，感染死亡者以老弱為主。這現象可能會增加醫護人員對抗疫情的信心。