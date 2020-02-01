在人人聞武漢肺炎而色變的今日，連世衞組織都將之改列為國際公共衞生緊急事件，然而疫情源頭和疫情最嚴重的中國，至今仍有無良奸商販售野味。近日有內地網民在微博圖文並茂發貼，指疑似廣州增城一個野味商大量收購國家重點及非重點保護野生動物，包括果子貍、野鹿、天鵝、長頸鹿等，在網上發布宰殺及售賣訊息，雖然多次被舉報，但依然有恃無恐做生意。

十七年前沙士一役，病毒源頭來自蝙蝠，再經果子貍等野味傳給人類。十七年前的傷疤國人老早已經忘了，但來勢更兇猛的武漢肺炎來襲，再次警醒國人因果循環的道理。中央在應對今波疫情已算盡了不少努力，既封城又叫停出國旅行團、個人遊簽注等，並計劃包機接走滯留外地的湖北人，但如果國人「唔生性」，地方官員陽奉陰違，這些努力最終也是徒然，不但無助抗疫，外國辱華事件只會變本加厲。

都廿一世紀了，人類早就脫離茹毛飲血的時代，世上珍饈百味何其多，為何偏要嗜食野味？如果食野味只為補身，早已證實補身不成反傷身，血的教訓還不深刻嗎？如果食野味只為炫耀，向別人證明自己有錢有面食得刁鑽，那就更加幼稚，人們只會投以鄙夷和歧視眼光而已。明乎此，還要食野味嗎？

說到底，這是國民教育不到位和劣根性不改的問題。中國十四億人口，貧富差距大，教育程度參差不齊，何謂公民意識、衞生意識，大部分人不明白不理會，只知販售野味有利可圖，為了一己私利便甚麼野生動物也搬上餐桌；加上官員其身不正，受賄充當保護傘有之，自己嗜食野味又有之，野味銷售禁之不絕何足為奇。

都說中國人是要管的，何況治亂世用重典，內地單有禁售野味的法例而不執行根本無濟於事。惟有有法必依，執法必嚴，舉凡販售和進食野味者皆罰到破產甚至槍斃，還有人敢以身犯險嗎？