香港人最大特色就是容易頭腦發熱，愛「一窩蜂」，為善為惡皆如是。碰上南亞海嘯，港人的平均捐款位列世界第一，善心「爆棚」；但說到要示威遊行反對政府，也是一呼百應，萬人空巷。去年的幾次反修例示威，就連美國總統特朗普也說，他沒見過如此盛大的場面。

香港人常掛口邊的話是：「執輸行頭慘過敗家」，任何風潮一到，不論有理沒理，定必全情投入，不落人後，這是咱們可愛的一面，也是可怕的一面。特區官員治港，一定要善於掌握這群獅山子民的性格特質。

武漢肺炎的疫情已經蔓延全球，但以「一窩蜂」搶購物資的場面而論，香港的熱烈程度恐怕是冠絕全世界。口罩、消毒液一掃而空不在話下，奇則奇在，就連超級市場內的白米、麵條、蔬菜都幾乎要清倉。

即使疫情再嚴峻，特區大抵也不至於「冇米賣」吧。說到買口罩，有護理用品連鎖店聲稱有二十盒來貨供應，可以滿足二十位顧客，但店舖門外竟擠了數百人說要購買，這不是「趁墟」的心態是甚麼。換了在其他地區，當地人也會排隊，也會搶購物資，但會表現得理性一點。

一方水土養一方人，這塊土地孕育出的人就是這副德性，作為父母官的，就要了解民情，施政要走在百姓行動的前頭。所以，本欄一星期前就說，政府應馬上到全球各地採購防疫物資，才能滿足港人的需要。當然，筆者上周提出已屬太遲，管治者要是精明的，在半個月前就該動手。

假設香港實際上需要五千萬個口罩，那麼剛好提供五千萬個是不行的，因為港人的性格是慌死執輸，明明家中只需一百個，就定然會搶夠一百五十個以備不時之需。因此，管治者就要設法準備七、八千萬個口罩才能滿足需求。甚麼叫掌握民情？這就是了。