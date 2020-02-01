香港已由暴力之城淪為「悲情城市」，市民在一罩難求下，聽完廢官廢噏短期內有逾三千萬個口罩應市，你講我就信？撲口罩仲慘過年尾撲年晚錢過年，為一盒口罩可以餐風宿露，真係年少輕狂，初戀時等女友去街街都冇咁神心啊！喺一個無能政府主政下，真係可以化神奇為腐朽㗎！人心之惶惶，果然亂過打仗！

特區政府難靠，市民惶惶不可終日，搶完口罩又來搶糧啦喂，好一個末世情懷百變圖！口罩斷市，連帶其他清潔用品如漂白水、搓手液、火酒、濕紙巾以及維他命C都被一掃而空！阿哥，遲啲容乜易連廁紙都缺貨㗎！咪講笑，老朽忽然充滿正能量，以霹靂雷電手掃走幾格書架上之書，騰空用來擺罐頭、廁紙等必需品。亂世求生，一屋係書，等乞米乎？一屋係糧草，才是王道！

呢！生逢「人為」亂世，港人都真係無處話淒涼，信政府一成，家宅永冇安寧！求政府不如求神，求神又不如求己！就算唔翻蒸口罩備用，都學網上大媽教自製口罩，即使未必真係隔得到惡菌，心理上都好似紮實啲！

話說市民撲唔到口罩，乃轉而到超市搜購柴米油鹽及即食食品，有市民愛屋及烏，不敢怠慢家中寵物，據悉連寵物罐頭都清空。各位，睇到咁嘅一幅末世驚惶圖，可知呢個廢柴政府如何失民心！

食衞局局長陳肇始就強調現時食物有正常穩定供應，副局長徐德義就補充說，零售地點假期人手較少，故補貨較慢，強調並非供應出問題。佢未廢噏完，老朽偵騎四出，買咗十罐午餐肉，今晚相信有覺好瞓。嗱！「悲情城市」嘅疫情若然未如專家所講，四月左右可受控，咁香港必再受重創，旅遊業首當其衝，連帶飲食、零售業趴街，屆時退租潮又湧現，滿街吉舖，各個行業尤其零售飲食業必會掀起裁員潮，失業率上升，民怨必然沸騰，屆時「揮淚斬馬謖」可能已太遲！