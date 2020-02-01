一場武漢肺炎，不但壞了舉世華人慶祝農曆新年的興致，包括港澳台在內的十四多億中國人更吃盡驚風散，二○二○年甫開局，國人面上無光，更惱火的是這場疫災令華人及黃皮膚再度被歧視，更連累對華友好的世界衞生組織捱批。這場疫症令中國人再嘗無異於東亞病夫的痛苦，疫後若不能來一場徹底的改革與文明運動，實在愧對國人的付出。

從○三年沙士到今次新型肺炎，中國都是疫症之源，今次疫症的傳染性極強，不少國家及地區都對入境華人尤其是來自中國的人加強檢測，華人及黃皮膚又一次嘗到被特殊對待而且有苦無處訴的痛苦。

說到底，是中國人自己理虧，怪不得別國連下禁令，此疫勢遺下大量後遺症，對崛起中的中國會產生多少後續影響，目前還無法論斷，但不少跨國金融機構已認定中國首季GDP勢必無法見人，而其衝擊波還在擴散。

今次同樣捱批的還有被指過分呵護中國的世界衞生組織，世衞領導層在應對這場疫災的表現，亦被指孭了大鑊，該組織日前又召開緊急會議，這已是一周內的第三次。世衞被指有兩宗罪，罪狀一是早前兩次開會後，不但沒把武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件，而且在公開報告中一度將武漢肺炎的全球風險列為「中等」，其後才修正為「高」。

罪狀二是世衞負責人早前訪華，不但為中國沒有隱瞞疫情作間接背書，而且無視二十多個國家相繼出現病例，德國、越南和日本出現與中國湖北省沒有直接關係的估計人傳人個案後，世衞總幹事譚德塞不得不改口，認為情況令人憂慮，日前更決定將疫情列為國際公共衞生緊急事件。只是這時世衞的權威已「受了傷」。

中國國力如日東升，防治疫症及公共衞生卻仍像第三世界般，從非洲豬瘟到武漢肺炎，都暴露了中國公共衞生的大問題，在經歷兩次痛擊後，國人應該醒悟了。