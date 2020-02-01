「疫」臨城下，生死攸關，防疫抗疫是市民生命安全健康的頭等大事。一旦武漢肺炎疫症在社區爆發，疫情的蔓延便會進入更嚴重階段。所以，抵禦呼吸道高傳染性疫病，政府和衞生防疫部門當然責無旁貸，但市民自己也有不可推卸的保護自身安全健康的責任。

上世紀中香港老牌影帝吳楚帆有句名言：「人人為我，我為人人。」講的也是這樣明白顯淺的道理。抗疫防疫，人命關天，人人有責。人，無分男女老幼；腦，無分左中右；地，無分東南西北中，都應該團結起來，互相幫助，共同抗疫。即如筆者日前著文的標題所言：公字當頭抗疫，武肺無分黃藍。

大「疫」當前，為甚麼亂港派還要抽疫症之水呢？難道「武肺」病毒能有意識形態的識別能力，只入侵藍營的市民嗎？難道藍營的市民中招後，黃營的人便可獨善其身嗎？其實，我們都是生活在同一天空下，同樣都受到新型冠狀病毒的生命安全威脅，為甚麼作為廿一世紀的人類比無任何意識的「武肺」病毒還要愚蠢呢？

大「疫」當前，最重要是市民的齊心和團結，依靠科學的分析和專業的判斷，在政府行政機關和衞生醫療防疫等部門的帶領下，有組織、有計劃、有步驟、有針對性地打有效的人民戰爭，才能戰勝具高度傳染性的疫症，這是打贏「武肺」這一仗最基本的社會條件。否則，無思維意識的「武肺」病毒便會打敗有思想意識的現代人類，戰勝現代文明。可是，在持續近八個月暴亂下的香港，一波未平，一波又起，屋漏偏逢連夜雨！亂港派在「11‧24」區議會選舉借黑色「暴亂」上台之後，本欲以波浪式在立法會內外夾攻之下將黑暴朝着九月立法會改選邁進，但是苦無課題支撐。雖然搞了血色聖誕和元旦遊行，但「五大訴求」的叫座力開始逐漸衰退了。一場突如其來的疫症災難，竟成為亂港派手到拿來抽水的政治戲寶！

亂港派抽水的把戲其實也不過是去年反修例和黑色暴亂招數的翻版——造謠和發放假消息，顛倒是非、混淆黑白、蠱惑人心、煽動暴亂。俗語說：「橋唔怕舊，最緊要有人受。」再加上互聯網的聯通，手機和電腦令人與人之間聯繫得空前緊密，令黃營網軍大有作偽及煽動的用武戰場，令香港抗疫戰場，除了醫療衞生防疫的戰線，還要有輿論和心理衞生的戰線，加劇了政府應對疫情的複雜性、艱巨性，必須兩面作戰，既要打病理上抗疫的外戰，又要打心理上人心的內戰。

毫無人性的亂港派打着逼特區政府「封關」的口實，已在農曆「新正頭」展開多項新瓶舊酒的造謠和破壞社會安寧、拖政府抗疫後腿的破壞行動。先是散播特區政府配合內地分流「中招」病人，千方百計挑撥兩地矛盾，繼而用縱火、堵路、引爆炸彈、破壞鐵路等暴亂手段逼市民「三罷」響應，再由喪失理性和天職責任的醫護人員集體請病假曠工，再加上在立法會繼續全面拉布，綑縛政府手腳。試問亂港派如此作為是助人抗疫，還是助病毒害人？請亂港派想想：「你雖不殺伯仁，伯仁卻因你而死。」請高抬貴手，放過香港人吧！