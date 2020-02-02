正論：人命豈能當籌碼　醫護初心安在否

危難的時候最能體現人性，有人義無反顧上戰場，有人貪生怕死當逃兵。武漢肺炎肆虐，能否團結一致守好防線將成抗疫關鍵，奈何值此生死存亡之際，公院醫護人員竟然背後插刀，密謀發動大罷工要挾港府「封關」，為了隔絕中港所有交流，不是將病人當成談判籌碼，就是丟下病人當逃兵。武漢肺炎和政治病毒「雙疫拍門」，政治凌駕人命，香港想不成為「武漢第二」也難。

一個醫管局人員工會昨晚舉行罷工投票，毫無懸念地大比數通過明日發動罷工。他們美其名曰此舉是為了迫令港府全面封關，阻止內地人進入本港，遏止病毒擴散，還自詡為「無私」，但大家心知肚明，港府封不封關都不能改變他們罷工的決定，因為這些人根本就是以反中央反政府為己任，同反修例期間在各公院發動靜坐的醫護是同一班人，他們或曾參與遊行和暴亂，或是暴徒的同情者和支持者，視港府為寇讎，希望中港完全隔絕。反修例未竟全功，現在便趁疫魔來襲「趁你病攞你命」。最可笑的是，他們一邊政治凌駕一切，置病人於不顧，一邊又要求醫管局不能秋後算帳，既要吃軍餉，又拒絕上戰場，世界上最荒謬的事莫過於此。

事實上，港府自上月三十日實施局部封關，即關閉六個口岸，暫停高鐵及直通車班次，以及內地停發個人遊簽注後，與兩星期前比較，入境的內地旅客人數大跌九成。每天乘坐東鐵的市民必能發現，過去人頭湧湧的車廂現在乘客疏落，證明內地旅客已大幅減少。如果將餘下的關口都封閉，每日因工作、學業或居住需要而往返兩地的人，應該如何自處？正如港大專家袁國勇所說，單是港大醫學院已有不少人每日往來港大深圳醫院，全面封關影響很大，認為社會不應互相指摘，可謂理智之言。

很可惜，香港進入亂世，理智毫無市場，仇中言論則不管多麼荒誕也有人深信不疑。醫護人員為了加強罷工理據，高舉「五大訴求」，拿公營醫療承受不起大量內地患者湧入說事，並誇大防疫物資不足等，其實又是反中仇共那一套。

誠然，港府防疫慢十拍，應變極差，連口罩供應也無法保證，市民陷入恐慌，為了穩定民心全力抗疫，確保醫護人員有充足物資固然應該，要求港府全面封關也非不合理，但凡事拗不過一個理字，目前內地旅客已經大減，公院防疫物資仍然充足，市民要搶口罩，醫護人員上班則肯定有口罩用；至於醫護人員要求有隔離宿舍，港府也提出改建粉嶺未入伙公屋、美孚翠雅山房等選址，惟遭當區居民反對，醫管局則退而求其次，物色酒店讓醫護人員租住。可以說，除了所謂的全面封關外，港府已盡量做到有求必應，倘醫護人員仍一意孤行罷工，是無理取鬧還是貪生怕死，不能不令人質疑。更何況，公院罷工最受影響的是香港市民，日前九十名護士請病假，已導致最少六宗預約手術延期，足以說明一切。

捫心自問，醫護人員進入醫業的初心是甚麼？《希波克拉底誓言》清楚指出，進入醫業就是立誓獻身人道服務，對病患負責，不因任何宗教、國籍、種族、政治或地位不同而有所差別。醫護人員之所以在社會享有崇高地位，薪酬豐厚，原因正在於此。如果僅僅因為病毒從內地傳入、病人是內地人就見死不救，這些人還配稱白衣天使嗎？

人人也可以罷工，唯獨幾類人不可以，包括紀律部隊和醫護人員。這些工種涉及人命，絕對不容討價還價。試想想，若發生火警，消防員因為不滿政府而任由市民葬身火海，這同謀殺有甚麼分別？醫護人員罷工也是一樣，他們不同於一般工人，不能輕易找到替代，利用專業叫價，挾持人命交換利益，這是魔鬼才幹的事。

說到底，面對致命疫症來襲，只有同心協力方有打勝仗的可能。本來，香港有對抗沙士的經驗，也有優良的醫學水平，對抗武漢肺炎理應事半功倍，奈何港府無能，防疫反應遲鈍，抗疫全無章法；更甚者是社會被「政治病」入侵，別有用心的政客妖言惑眾，市民一窩蜂盲從；部分醫護人員更是走火入魔，將政治凌駕專業，毫無職業道德可言，在這些「共業」互相作用下，肺炎與政治病雙疫拍門，香港怎能不走上絕路？

病毒不等人，港大醫學院院長梁卓偉及其研究團隊發表報告，推算武漢市的疫情將於四月到達高峰，與內地有緊密交通聯繫的城市或會成為疫情爆發中心，可見香港絕對無法獨善其身。港府必須積極考慮全面封關的可行性，既然內地旅客已勁減九成，何妨將那剩餘的一成也暫時拒絕，令社會可以安心抗疫？

更重要的是，醫護人員必須緊守崗位，將病人生命放在首位。須知道，病毒不長眼睛，不會只感染內地人而不感染香港人，更不會只感染「藍絲」而不感染「黃絲」，病毒一旦在社區大爆發必然全民「攬炒」。繼續以政治凌駕一切，繼續滿腦子仇恨思想，公營醫療必定崩潰，香港必然死傷枕藉，「武漢第二」勢必一語成讖。

想當年，我們的醫護人員自告奮勇進入沙士病房照顧患者，令人肅然起敬。今日，香港又到了最危急的時候，我們不希望醫護人員作無謂犧牲，但我們更不希望香港成為一個冷血之城，在患者最無助最痛苦的時候被醫護人員狠心拋棄。罷工，絕對是醫者的恥辱。