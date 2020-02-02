功夫茶：疫災攞命廢官懶理　生在香港死無葬地

香港行衰運，唔止行路打倒褪，啲膠官都開口夾着脷，成班醫護諗住星期一大罷工，將軍澳醫院及靈實醫院行政總監劉業添上個星期五喺座談會上想激勵士氣阻止罷工，點知爆咗句「人終歸都係一樣（死），只係遲早，只要記住初心……」嘩，劉總監，你阿媽冇生屁股畀你㗎，點解用個嘴放屁，莫講話班醫護，功夫茶都想問候吓令壽堂，請教吓佢點教出咁高薪低能嘅乖仔。

依家隻肺炎病毒聽講係食野味惹返嚟，所以嘢唔可以亂食，說話當然更加唔好亂講，書包唔係要嚟亂拋，人生自古誰無死，咁豪氣說話出自宋朝忠臣文天祥，講嘅係自己從容就義，依家你將句話歪曲，推下屬去死，話之你總監都畀人當你太監啦。功夫茶贈你劉公公兩句話，「掉哪媽！頂硬上」，呢兩句咁霸氣嘅說話，係明朝大將軍袁崇煥嘅口頭禪，上陣殺敵，行就行先，死就死先，咁先似番個阿頭吖嘛！

事實上，有邊個唔會死吖？不過死有重於泰山，輕於鴻毛，最怕死完畀塊輕飄飄嘅蓆包住就算。依家香港唔單止口罩缺貨，連棺材都就嚟冇得賣。東方接到一張由香港殯儀業商會發出嘅特別通告，通知各殯儀公司，香港棺木供求緊張，供應淨係維持到星期一。原因係武漢肺炎大爆發，內地幾乎停晒工，連棺材都冇人做，死亡數字日日升，自己都唔夠用，點照顧你香港啊？呢鋪真係買棺材唔知碇，係唔知喺邊度訂啊！做香港人真係慘，落葬都成問題，遲啲若果不幸疫情變沙士翻版，死得人多，睇怕殮房隨時屍疊屍，撈亂骨頭，之前鑽石山火葬場咪試過囉！依家棺材貨源短缺，質量隨時有偏差，特別啲嘅尺寸或者冇貨，即係高佬生得腳長就真係求神拜佛千祈咪死住，屈蛇就聽過，屈屍就該煨囉！

做人最緊要寧死不屈，可惜做內地人連運屍都要畀人屈。肺炎死咗二百幾人，奸商乘機大賺不義之財，武漢有殯儀館話冇車載肺炎死者條屍喎，最後要搵中介，畀人掠咗萬二蚊先運到條屍去火化，收費係平時嘅幾倍。武漢市民政局話如發現有人違規，將會依法嚴肅問責，弊在財到光棍手，問天問地攞唔到，當局話免收火葬費少至一舊水人仔補償喎，啲家屬係咪要痛哭流涕講句「多謝晒」啊？

總之政府做得唔好，膠官照舊有糧出，損失嘅只係升斗市民。香港廢官當道，抗疫無方，遲早湖北化。大年初二鄉議局主席劉業強幫香港運程求咗支車公靈籤「馬謖帶兵」，籤文裏面馬謖就係荊州襄陽宜城人，即係依家湖北宜城，天意搵個湖北佬嚟代表特區運程，今日湖北，明日香港，睇嚟呢鋪真係白鱔上沙灘，唔死一身潺。