神州觀察：食野味死性不改　教與懲多管齊下

俗話說，好了傷疤忘了痛，這或許是人類的某種天性使然；但若是傷疤未愈，正在流膿淌血卻仍然不知道痛，甚至故意去破壞傷口，那就是自作孽，不可活。

武漢華南海鮮批發市場大肆販賣野生動物，被指是本次新型冠狀病毒的主要疫源，亦使得武漢市首當其衝淪為疫情重災區。血淋淋的教訓就在眼前，湖北咸寧再遭踢爆有不法商販開設野生動物經銷點，相關執法部門當場繳獲活麂、麂屍及麂皮若干，以及活鼬獾、黃鼠狼皮等，簡直死性不改。

與此同時，廣州白雲區某批發市場亦被揭有人以家雞為掩護，私下出售山雞、竹鼠、蛇等野味。而在日前，廣州增城剛遭舉報有人大量收購國家重點和非重點保護野生動物，行為如此猖獗及頻繁，令人倍感訝異。須知廣東乃是另一「世紀疫症」沙士的疫源地，販售及嗜食野味陋習早已讓人類付出慘痛代價，如今新老疫區不但未有吸取教訓，以身作則，反而遙相呼應，瘋狂延續罪惡，實在叫人無語。

必須看到，當年廣東乃至全國也是大張旗鼓地查禁野味，然而沒多久相關交易便死灰復燃，各地亦不時發生大宗野味交易案，情況觸目驚心。亦有富豪名人公開炫耀食野味，有人在網上展示屠宰、烹製野味之法，自鳴得意，全然忘了曾經的痛。更有野生動物保護部門人員充當保護傘，助紂為虐，包括武漢華南海鮮批發市場及廣州的相關野味交易案，都被揭有人在背後撐腰，可見要實現持之以恒的監管，當局須多管齊下，從嚴打擊。

此外當局亟須做的，便是加強宣傳保護野生動物理念，讓國人明確認識到濫食野味的危害，從小灌輸健康文明飲食習慣，包括貓狗等小動物皆不應成為人類的盤中飧。只知道享口腹之欲，再輔以殘忍殺戮手段，甚至吃到物種滅絕，打破生態平衡，這決非值得炫耀之事，而是十分野蠻醜陋的行徑，是人類從進化鏈上的大倒退，最終亦將遭到大自然更無情的懲罰。

正如聖雄甘地所說，一個民族的文明和道德進步程度，可以用其對待動物的態度來衡量。不難發現，如今國人並不差錢，出國旅遊購物消費能力更令人稱羨，但卻難獲別人尊重，甚至遭受歧視，除了隨地吐痰、公共場所大聲喧嘩等壞習慣無甚改觀，中國人甚麼都敢吃的作風，亦一直為西方文明世界所不齒。

文明的養成無法一蹴而就，但必須有所作為，譬如當局可以考慮怎樣通過宗教的影響力宣揚不殺生理念及素食主義；對於吃野味的人，即使是在國外所為亦需嚴加規管，若是生病及傳染他人，更需從重處罰，海關亦須加強查處從外進口的野味，否則只會繼續禍害他人。