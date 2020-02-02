世界視線：英國脫歐挑戰多　哪堪蘇獨燒後院

英國正式脫離歐盟，意味着英國與歐洲踏入「後脫歐」時期。完成脫歐這個「不可能任務」的英國首相約翰遜意氣風發，形容英歐的分道揚鑣，是「新時代的破曉時刻」，象徵開始而不是終結。然而這到底是一個怎樣的新時代？是脫歐派所一直宣傳的，英國脫離歐盟的掣肘，取得更大的國家自主權，還是迎來國家分崩離析的開始？

英國脫歐後，尚有十一個月的過渡期，接踵而來的貿易、貨品徵收關稅等後續安排的談判，相信將比「脫歐」本身更加艱辛。此外蘇格蘭獨立的呼聲日高，北愛爾蘭和愛爾蘭統一的談判進程亦勢將加快，「分久必合，合久必分」，既然英國可以脫離歐盟，為甚麼蘇格蘭和北愛不可脫離「聯合王國」？

去年十二月，約翰遜帶領保守黨贏得大選，蘇格蘭民族黨黨魁、蘇格蘭首席部長施雅晴隨即提出再次舉行蘇格蘭獨立公投，但為約翰遜所拒。蘇格蘭議會日前以六十四票對五十四票，同意舉行第二次公投。眾所周知，蘇格蘭人在第一次公投中，之所以選擇「留英」，很大程度上是看在英國的歐盟成員國身份之上，這就是為甚麼一六年英國公投脫歐時，三分之二蘇格蘭選民支持「留歐」；約翰遜拒絕第二次「蘇獨」公投，是因為施雅晴曾經承諾公投乃「一個世代僅此一次」的機會，暗示不會輸打贏要，問題是滔滔民意難違，倫敦壓制「蘇獨」聲音還能堅持多久？

蘇格蘭跟英格蘭合併至今剛過三百年不久，雙方被指為利益而結合，「大英帝國」國勢最鼎盛時，亦是蘇格蘭跟英格蘭的「蜜月期」。有統計表明，單是從十九世紀末至二十世紀四十年代間，英國海外殖民地的總督之中，超過三成由蘇格蘭人擔任。到了二戰之後，英國逐漸淪為二流國家，蘇格蘭人的離心也在那時候愈來愈大，戴卓爾夫人年代推行國家金融化和去工業化，令蘇格蘭的經濟大受打擊，甚至成為「蘇獨」運動的催化劑。

除了蘇格蘭，北愛和威爾斯的獨立浪潮亦是此起彼伏。沒有了歐盟的協同效應留住一眾成員，英國只能進一步緊抱美國人的大腿，國家自主權云乎哉？