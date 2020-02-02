危機中最大的威脅是製造對政府的不信任。危機需要各方協力配合，打垮了政府，失去了中央統籌，便難以有效處理危機，反而把危機擴大和惡化，弄巧成拙，損失的不僅是政府，更主要是社會大眾，特別是弱勢社群。

處理危機最需要防止恐慌。恐慌不僅打亂了防疫抗疫的部署安排，反而會製造哄搶物資、攻擊別人、社會混亂。期間會出現不應有的傷亡──為爭物資的衝突打鬥、病患者缺乏醫療照顧，以至由恐慌引致的恐懼、憂鬱不安等心理和精神的病症。

不信任政府、攻擊政府意圖將其癱瘓，絕對無助於對付疫情。因為這是社會性的疫情危機，不可能由個人或個別群體獨自應付、克服。防疫抗疫的前線是醫護、關口管制和檢查，背後是醫療系統眾多後援人員配合，以及重要的病理研究測試部門，以至與內地、國際聯繫醫療訊息的部門，形成完整的醫療鏈。而疫情要求社會內外隔離，使社會經濟活動大減以至停頓，在民生各個方面，各個社區、社群的照顧等，在在需要政府的資源和協調行動。

政府措施不足之處，涉及各方面因素，不是簡單地推諉林鄭及高官便可以。即使責難之餘，還要他們工作，難道把他們轟下台便可救治當前疫情？一如解散警隊可以改善治安嗎？

在現時的疫情裏，還在散播謠言、製造恐慌，以至煽動醫護罷工，還在社會裏打砸燒，可以防疫抗疫嗎？基本上還是那一套狠毒的做法──攬炒、玉石俱焚，以為你死我可活，結果是你死我死，讓眾多無辜者為一己政治盲動暴虐而殉葬。這已經不是童黨遊戲，而是極端主義、以毀滅作為目標。

難道醫護不知道，在危機時罷工會對病患者有傷亡威脅嗎？你不殺伯仁，伯仁卻為你而死。醫護的良知良心何在？是甚麼人還在煽動鼓吹醫護罷工來要挾政府呢？

香港一直倡議大市場、小政府，現今危難時才對政府諸多要求，要政府替代市場，一時之間政府能夠轉變嗎？香港一些人不斷強調要公民抗命，卻不知道公民的義務。現時社會有難，正應發揮公民社會的作用，不是示威遊行抗議，而是一方有難、十方援助。不是去哄搶醫護物資與糧食，互相攻訐指摘；而是大家妥善分配，主動地讓出必需品給鄰居親友和弱勢社群，以愛心來取代自私自利的仇恨心理，推己及人，表現出文明社會公民的道義精神。

沒有互助，不可能有公民社會，公民社會是補政府的不足，並促使其改善，而不是破壞。