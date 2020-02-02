在今日這場關乎香港七百萬人民的生命健康安危的抗疫鬥爭中，本港的醫護人員有必要重溫一下他們加入這一神聖工作時曾經立下的誓言。

誓言內容是這樣的：今我進入醫業，立誓獻身人道服務；我感激尊敬恩師，如同對待父母，並本着良心與尊嚴行醫；病患的健康生命是我首要顧念；我必嚴守病患寄託予我的秘密；我必盡力維護醫界名譽及高尚傳統；我以同事為兄弟；我對病患負責，不因任何宗教、國籍、種族、政治或地位不同而有所差別；生命從受胎時起，即為至高無上的尊嚴，即使面臨威脅，我的醫學知識也不與人道相違。我茲鄭重地、自主地以我的人格宣誓以上誓言。

這段醫業誓言脫胎於約二千五百年前的《希波克拉底誓言》，二○一七年的修訂版這樣說：作為一名醫療工作者，我正式宣誓：把我一生奉獻給人類；我將首先考慮病人的健康和幸福；我將尊重病人的自主權和尊嚴；我不會考慮病人的年齡、疾病或殘疾、信條、民族起源、性別、國籍、政治信仰、種族、性取向、社會地位或任何其他因素……

我們不清楚香港的醫護人員「入行」時宣誓的是哪個「版本」，但我們清楚，在今天這場抗疫鬥爭中，有部分醫護人員為某種訴求同政府「講數」聲言要發起罷工，此舉肯定有違《希波克拉底誓言》的主旨和精神，違背了加入「醫業」時的初心和操守，令「人格」蒙污。他們對不起「尊敬恩師」，有失「良心與尊嚴」，沒有把病患的健康作為「首要顧念」，沒有「盡力維護醫界名譽及高尚傳統」，沒有「以同事為兄弟」，他們被病患生命、健康以外的「其他因素」所惑，將莊嚴神聖的誓言拋諸腦後。

他們被居心叵測的政客的陰謀和歪理邪說所俘虜，忘記了把自己的一生奉獻給「人道服務」，而是在人類被毒疫所戕害威脅的重要時刻去幫魔鬼的忙！幫邪惡的忙！他們的內心已被魔邪佔領！嗚呼，神聖之光能夠照耀他們、喚醒他們嗎？