一損俱損，一榮俱榮，在全球化的今天，世界各地相互影響，相互依存，彼此之間已不可能完全隔絕。中國作為世界第二大經濟體，更是舉足輕重，打一個噴嚏，就足以導致周邊地區感冒，甚至足以引起全球震動。所以，武漢肺炎不僅影響中國，而且影響全世界，香港有些人以為全面「封關」就可以獨善其身，顯然是太傻太天真。

有經濟學家估計，今次疫情對全球經濟的打擊可能是○三年沙士時的三至四倍，損失料多達一千六百億美元。道理很簡單，○三年中國佔全球經濟規模只有約百分之四，今天則已升至百分之十七，對世界經濟增長貢獻率更達到三成，連續十幾年穩居首位，若中國經濟因今次疫情而下滑，其他國家和地區自然也會蒙受損失。近日國際金融市場風高浪急，亞太股市尤其動盪不安，台灣股市創下歷來單日點數最大跌幅，可見疫情的衝擊無遠弗屆，任何地區都無法幸免。湖北作為印刷電路板及記憶體生產重鎮，對全球電子業的影響更是牽一髮動全身。

香港有些人對疫情幸災樂禍，甚至落井下石，如果不是出於無知，就是腦袋有問題。香港與內地唇齒相依，往來密切，根本不可能閉關自守，即使禁止所有內地人入境，也不可能將在內地工作、讀書、居住、生活的數十萬港人拒於門外吧？更何況，香港九成鮮活食品來自內地，一旦兩地完全隔絕，經濟活動如何維持？基層市民如何生活？

疫魔當前，全社會理應齊心協力，共同抗擊，正如當年戰勝沙士一樣。偏偏有些人政治邪毒上腦，刻意散布謠言，製造恐慌，煽動仇恨，阻礙抗疫，簡直匪夷所思。他們的目的很明顯，就是要「攬炒」搞死香港，但必須知道，病毒無眼，疫症無情，不管是黃絲還是藍絲，大家面臨同樣威脅，若繼續添煩添亂，只能「齊齊過堂」，那些今天還在幸災樂禍的人，明天可能哭都來不及。