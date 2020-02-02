公院醫護醞釀周一罷工，以往暴潮時已有反對派多次呼喚，惟反應冷淡，未成氣候；但這次疫潮及暴潮夾擊，醫護承受巨大壓力，情緒一觸即發，有數千人聯署要求封關，罷工似乎聲勢頗大。狼來了的故事，不容當局忽視，公院人手本已短缺，在抗疫環境下一個人都不能少，公院工業行動恐死得人多。

可是我們看看醫療系統高層的言行，似是撥火多過救火。網上瘋傳將軍澳醫院及靈實醫院行政總監劉業添上周五出席靈實醫院一個論壇時，向前線醫護訓示，竟然說出「人終歸都係一樣（死），只係遲早，只要記住初心……」，惹來極大反響。劉總監後來見勢色不對，晚上補發電郵道歉補鑊，稱是分享對生死的看法，並非「推同事去死」，聲稱將會巡視懷疑個案的病房，與下屬共同作戰。人是始終一死，但人生下來是求生，不是求死，劉總監是不是想嘲諷醫護貪生怕死？聽君一席話，勝過反對派萬言煽動，政府廢官已經夠多，還有這樣高薪低智的豬隊友火上加油，難怪特區政府淪落至失控的地步。

食衞局局長陳肇始見其他人激將法失敗，便出動軟功，上電台回應醫護罷工時，流出「局長的眼淚」，表示擔心前線醫護人員的情緒及公院服務，強調一定要保護他們，並要求醫管局做好溝通工作。然而看坊間反應，俱是要求政府做實事，陳局長的眼淚被譏為鱷魚淚，恐怕是白流了，或許要想想其他招數了！

疫情緊張，世衞本來整個月堅拒把武漢肺炎列為「國際公共衞生緊急事件」，最終也要改口。意大利出現首宗確診病例後，宣布停止來往中國的航班，包括港澳台，變相對香港「封關」。其他歐盟國家隨時跟隨，日韓泰等亞洲區港人旅遊熱點恐怕亦會倣效，日本政府已呼籲國民切勿到港澳及內地，各地出手，也不用等香港政府拖到不知何時了。