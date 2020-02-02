武漢肺炎疫情不斷加劇，影響全國，甚至拖累中外關係，是否也與當地政府掉以輕心有關？例如，疫症爆發初期，武漢市政府沒有積極宣傳防疫，沒有提醒市民外出要戴口罩，避免去人多擠迫地方，回家要用洗手泡沫或酒精搓手液等基本防禦措施。

疫症所以蔓延開去，是否也與當地人民素質有關？不少當地居民獲悉發生疫症後，不是留在家中自我隔離一段時間，等候證實沒有染病或帶菌，而是一下子四散外地，或去其他省市暫住避難，或去外國旅行散心。現今看來，內地其他省市受到傳染，或者外國出現確診案例，莫不與這班離開四散的人有關。如果他們留在家中自我隔離，相信疫情不會擴散得這麼快，覆蓋的範圍這麼大。

看外國發放有關當地確診第一波的病人，十居其九都是來自武漢，又或者是曾經去過武漢，只是初時未發病所以渾然不覺，要到有人確診後，才曉得出事。

最佳例子是本港日前確診的一對來自武漢的夫婦，來港後入住高級酒店，四處吃喝遊玩，全不把疫症當作一回事，一旦確診後，陪同去醫院檢查的女兒也中招，連居住酒店的司機和客房清潔員工也需要隔離。如果嚴防擴散，那麼與這對武漢夫婦同坐飛機或火車來港、鄰近其座位的乘客，飛機或火車的機艙或車廂服務員也算曾經與患者緊密接觸，按慣例應該隔離。他們來港後逛過的商場、去過吃飯的食肆服務人員同樣也應該隔離，一下子就多好幾十人了。

最近有例子是有中國旅行團去日本旅遊後到機場候機回國，當有上海團發現有湖北團同機，並懷疑湖北團有團員不適時，拒絕一同登機，並要求航空公司另外安排班機。事件擾攘一番，後來安排了上海團改乘其他航班回去。他們還立即報告上海機場，結果接載湖北乘客的班機要停在上海機場偏僻位置，特別安排檢疫，並禁止湖北乘客離開。

連中國自己不同省市也對湖北人排斥，難怪其他國家要嚴格管理湖北人入境了。相同情況，香港不少市民對武漢、湖北甚至內地居民排斥，要求特區政府封關，雖然不符合人道、博愛、包容等原則，但其心理上的恐懼其實是可以理解的。外國人很難分辨誰是湖北人，誰是其他省市居民，故索性一刀切，宣布停止航班來往中國各地，取消中國國民入境簽證。最近有郵輪去菲律賓，船上的內地和香港乘客便一律禁止離船上岸。

這種自保心態沒有對錯。只不過如果港人到外國旅遊遭到白眼，可不能單單怪責別人。外國人既然分不清武漢人與其他省市居民，當然同樣也分不清港人與內地居民了。