全城瘋搶口罩，每有零售商預告有口罩出售，例必吸引過千市民蜂擁排隊。無他，病毒肆虐，港府無能，人們惟有拚命自保，口罩遂成為救命稻草。本港大部分口罩都由內地生產，現在內地疫情嚴峻，自顧不暇，造成香港斷貨不足為奇。奇就奇在港府全無應對之策，只知望天打卦，林鄭甚至還寫信向國務院求助，活像裙腳女一般，令人慘不忍睹。

口罩短缺已成民怨之源，港府僅囑託幾個商會與內地廠商聯絡增加供應，本已予人不理市民死活的觀感，詎料林鄭火上加油，日前的記者會上，被問及懲教署生產的口罩能否供應給市民使用，竟板起臉孔硬繃繃表示，這些口罩只供政府使用，不應推出市場造成競爭，如有人偷賣懲教署口罩，政府將會嚴肅追究云云。嘩，好大的官威！

不說不知道，現時只有羅湖懲教所生產口罩，每月產量約一百一十萬個，但有見需求大增，署方及在囚人士計劃廿四小時生產，將產量提升至一百八十萬個。儘管依然是杯水車薪，但若政府將這些口罩分發給基層家庭及長者，定能為插水的民望加分。可惜啊，尊貴的林鄭及其班子在民怨沸騰之際，還振振有詞說這些口罩只會供政府廢官使用，推出市場會「造成競爭」！這同晉惠帝「何不食肉糜」簡直有異曲同工之妙。

難為林鄭一邊享受政府優先的口罩，一邊大談世衞「唔一定要戴口罩」的指引，她會明白小市民滿懷恐懼但求有一罩保命的心情嗎？港府無法穩定口罩供應之餘，連懲教署加量生產的口罩也不肯釋出部分給基層，對比澳門政府早就為市民搜購口罩再憑身份證購買，以及新加坡政府免費向每個家庭派口罩，港府是最涼薄、最傲慢、最無能。甚至乎，馬來西亞政府也會將抬價奸商判監，本港廢官卻對趁火打劫亂象置之不理，如此抗疫豈能不事倍功半，甚至成為壓垮自己的最後一根稻草？