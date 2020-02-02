武漢肺炎來勢洶洶，香港人心惶惶，抗疫必備的口罩引來全城瘋搶，此地快要成為「瘟疫連多月，口罩抵萬金」的世界。政府後知後覺，市民沒法子就惟有各出奇謀，嘗試助己助人。有一位外號「元秋」的立法會議員忽發奇想，提出可否用清蒸的方法消毒，讓口罩重用。此議惹來網上的人群起笑罵，好些甚至出言惡毒。

我相信清蒸的方法確是不可行，但經過理性討論後，大家認為不行便不行，不必作人身攻擊。政府在處理疫情上表現無能，眾人自行提出各種土製辦法幫助解困，本意是良善的，即使不管用，也罪不至死，希望批評者不要再多種口業了。

筆者只是小市民，但如果今天真有需要，四處請託，去求一、二百個口罩自用，還是勉強可以的，何況是家底豐厚、具政壇地位的元秋議員呢！恐怕她隨時要一、二千個也不難。所以她提出的土製重用方法，不是為自己，只是想替基層市民想個法子而已。

疫症對任何人都無仇無親，它是無眼的，入侵時不管你是藍營、黃營。這當兒，香港人應精誠團結，集思廣益，在各種方法中去蕪存菁，再一起尋求解困之道，如今不是互相攻擊、搞內訌的時候。

我反倒想效法元秋議員，以一個醫療衞生外行人的身份，提出一條問題請教專家學者。目前市面上的消毒液嚴重缺貨，而雙手消毒的重要性可能尤甚於戴口罩，但據聞武肺病菌在手部只可存活十來分鐘。要是手邊沒有消毒液，附近也找不到梘液洗手，那只要肯定自己雙手十多分鐘內沒接觸過「可疑」物品，是否也能放心地觸摸口鼻呢？

在這抗疫用品不足的困難時期，傳達衞生常識，匡謬正俗，本應是衞生部門的責任。真盼他們能多走幾步，不要老讓我們這些小市民胡亂設法自救吧。