政府把口就話「把市民健康放第一位」，又話已經「嚴陣以待」抗疫；然而，林鄭在抗疫非常時期，飛去瑞士達沃斯出席「很重要會議」，任一班無能廢官亂咁舞住來抗疫，期間疏漏百出，醜態畢露，生為港人，想唔唏噓都難！

最新民調顯示林鄭民望再跌至二十點八！鬼咩！止暴制亂無能，抗疫又慢十一拍，封關猶豫不決，口罩供應亂晒大龍，完全低估疫情嚴重性，搞到撲口罩成為全民「新生活運動」，令人啼笑皆非。阿哥，口罩唔夠分，廢官一味廢噏有幾多千萬個口罩會在市面流通，而實情係前線醫護都緊絀。依家全港六千間私營診所缺貨，政府供應得六百盒，根本係杯水車薪，搞到一些私營診所可能因缺口罩而停開，咁只會加重公立醫院嘅壓力。

講到抗疫，林鄭及其管治班子畀輿論彈到一戙都冇，咁又係，開講都有話，唔怕貨比貨，最怕你唔識貨。澳門不但反應快，而且真正以民為本，「天下大事必作於細」，由分配和處理口罩的有條不紊；一早租定酒店隔離湖北人；澳門政府牽頭宣布由本月開始，對已租作購物中心及服務亭等商業活動嘅物業，免收商戶租金三個月。

而令澳門居民最感窩心的，相信係提早派錢；澳門經濟財政司司長李偉農宣布，將原定於七月至九月發放嘅本年度現金分享計劃，提前四月起發放，澳門永久性居民可獲一萬澳門元，非永久性居民就六千，讓居民在經濟變化期間有較寬裕開支。阿哥，呢啲就叫「急市民所急」喇！生為澳門人，抗疫都帶笑容！睇吓港人，為一盒口罩，不眠不休，餐風飲露，尤其幾十歲嘅公公婆婆，睇見淒涼！林鄭，你究竟做緊乜嘢？

呢，一個疫情幾令政府陷入停擺！公僕延長在家工作，郵局唔開都算咯，但連信都唔派不是太過分嗎？大批口罩郵遞唔理；有啲市民可能等緊保險賠償張支票又收唔到，林鄭施政堅離地，民怨有可能不沸騰嗎？