過去一星期，口罩成了整個亞洲的熱搶物資，內地買不到，香港搶不到，台灣排長龍，南韓、日本亦人口一個，一時之間，口罩成了跨國最搶手物品，也是各地最稀缺的貨品。大家終於驚覺，這個產業規模不大的保命工業，原來地位一點不下於大米、燃油、軍械等戰略物資。

武漢肺炎極速擴散海內外，各地人民都瘋搶口罩避疫，雖然同樣被搶的物資還有酒精搓手液、消毒濕紙巾等，但口罩卻是人們最安心的保險罩！如此大規模的搶購潮可謂史無前例，本港連日都有市民捱通宵搶購，天價、劣貨消息頻傳，各國都有市民搶購口罩的消息，口罩不夠用，哪裏能買到口罩成了整個亞洲最熱門的議題。

不說不知，今次疫症主戰場中國大陸其實是口罩的最大生產基地，據指，全球每年約有一半產量來自內地，但湖北省陷疫後，這裏即使有佔口罩供應量極大份額的工廠，卻無人開工，口罩供應不上。

而內地雖有過萬家口罩公司，但今次疫情攻陷了內地所有省份，在國家號召停工截斷疫症傳播之後，各地工廠都沒見完全復工，口罩供應量亦因此受影響，據說生產量不復平常日產超過二千萬個口罩。其他如台灣、日本雖各有生產商，但產量本就不足，加上當地居民都在瘋搶，能出口的數量實在有限得很。

疫災中到處都有冷血、自私的事，台灣執政當局近期頒布禁止口罩出口的命令，在當地引起一場口水仗，問題之源亦是口罩夠不夠用，一個口罩，折射了太多人間冷暖與悲哀。但問題出在過去大家忽視了疫症及公共危機。

像口罩這種物資，既有使用效期，平常又只見於醫院、特殊行業或時期，不少國家及地區根本沒有生產線，這次大難臨頭，大家才知道口罩原來是保命恩物，比一切首飾、服飾更重要。一場武漢肺炎，看來給各國各地上了重要一課，保命工業不可缺！