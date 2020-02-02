新型冠狀病毒肆虐全國，疫情蔓延多國，對大多數市民來說，最切膚之痛無疑是面對常用的防疫用口罩，也出現一罩難求的困境。這幾天到處都見到大排長龍的市民搶購口罩，剛過去的周三晚上，有連鎖店事先張揚有口罩供應，翌日清晨就有人冒着寒風在店外排隊輪候，怎料每店只獲分配約廿盒，等候多時但空手而回的市民隨即鼓譟起來，罵娘之聲不絕於耳，有的謾罵店員，有的罵特區政府，連口罩供應這種最基本的事也辦不好，實在不難理解他們的憤怒。

抗疫本來就是一場戰爭，而口罩就有如戰時物資，但如此緊急關頭，廣大市民特別是需要每天上班的打工仔，面臨無罩可用暴露在中招的風險中，政府仍無視市民要求政府免費派口罩的訴求，迷信自由市場規律。商經局局長邱騰華表示已盡力協助採購口罩，短期內將有三千二百萬個口罩供應私人市場，但他未能提出限購令，又沒有打擊抬價和囤積居奇的措施，市民在恐慌的心理下，很可能會出現大排長龍，甚至會有些人為了安心大量購買，造成超出正常的需求。

可是特區政府盡顯一貫不作為的施政風格，以及依賴自由市場的慣性思維，平白浪費一次有效爭取民心的好機會。而正當政府思前想後之際，更有黑心人士利用市民這種焦慮，惡意造謠指某建制政黨有大量口罩免費派發，旨在製造假消息令輪候人士白等一場然後遷怒於建制派，疫症當前唯恐天下不亂，實屬無恥之極。

政府不肯全民派口罩，就是傳統政務官的思維缺失，欠缺考慮市民感受的具體表現。經筆者多年觀察，特區官員們除了對新自由主義和市場效率的迷信外，他們不肯派口罩不外乎幾個原因，包括擔心供應有限，杯水車薪；擔心分派的程序甩轆，引來批評；暫時未想到一個完美公平的分配機制，說到底就是一句「少做少錯，不做不錯」。反而觀乎新加坡卻免費派口罩，其實其供應都是非常有限，但至少可以起一個穩定民心的作用，讓有需要而沒有口罩的市民得到一個最基本的配給，減少社區傳播機會，也遏止無良奸商坐地起價的歪風。內地和澳門可限購限價，若政府暫無相關法例，就應盡快立法禁止炒賣和囤積醫療用品，短期內可透過消委會加強巡查，公布營銷手法不良的商戶。

戰時要有戰時的思維，要有打破常規的魄力。中央政府動用一切可動用的國家力量對抗疫情，武漢及周邊地區封橋封路，限制人流、物流往來，務求十天內建成新醫院，極速研製疫苗亦初見進度，社會各界全面提高防疫意識，世衞組織雖把疫情列作「國際公共衞生緊急事件」，但也對中國政府應對疫情的努力和及時反應表示讚賞。畢竟武漢肺炎有致命風險，且傳播力甚強，若要成功抗疫，大家都不敢掉以輕心，各界要做足防疫措施，降低感染機會。雖則香港實行資本主義的小政府，未必可像社會主義制度般，能集中資源辦大事的高效，但政府還是要團結市民抗疫，想方法穩定民心，確保防疫物資供應，否則其他措施再好都無濟於事。