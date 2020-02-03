正論：醫護只顧玩政治　南丁格爾也蒙羞

一場疫症，兩種人性。「醫管局員工陣線」今日發起一連五日大罷工，號稱有九千人參與，醫管局打定輸數，將啟動「重大事故控制中心」縮減非緊急服務，預料大量病人受影響。與此同時，私家醫生團體招募同業到公院提供服務，一些曾在公院任職的醫生亦表示願意重返戰場，令人感動。然而，私家醫生的人數始終有限，港府若要化危為機，不妨請求國家派出解放軍軍醫到港協助。

醫管局行政總裁高拔陞表示，會因應罷工調配服務，盡量維持各聯網的急症室服務、住院服務、癌症手術服務，但非緊急服務將會大減，預約手術料五成需延期，專科門診則以新症優先，長期覆診的病人只獲配藥，職業治療等服務亦有一半改期，並擔心部分專科如兒科的人手不足。現時正值流感高峰期且武漢肺炎來襲，他呼籲員工以病人利益為重，不要罷工。

當然，所有善意的呼籲都不會管用，這班政治醫護根本聽不入耳。「醫管局員工陣線」是反修例暴亂期間成立的政治組織，開宗明義以「守護醫管局僱員的政治權利及言論自由」為宗旨，以反中央反港府為己任。所謂「全面封關」只是藉口，即使港府答應，他們還是會有其他理由搞事，像港府撤回《逃犯條例》修訂草案後暴亂依然不止，兩者如出一轍。試想想，香港並非一個密封盒子，不論怎麼封也不可能百分百保證沒有感染個案增加，要是封關後仍有確診個案出現，他們又會以甚麼手段脅迫港府呢？

醫護人員的天職是救死扶傷，不是將病人綁上戰車討價還價。《南丁格爾誓言》常在護士畢業儀式上宣讀，其地位與《希波克拉底誓詞》在醫學行業相當，不妨看一看內容：「余謹以至誠於上主及會眾面前宣誓：終身純潔，忠貞職守，盡力提高護理專業標準，勿為有損之事，勿取服或故用有害之藥，慎守病人及家屬之秘密，竭誠協助醫師之診治，務謀病者之福利。」

看那些不理病人死活的醫護人員，滿腦子反中仇恨，雙眼只容下個人利益，哪裏有白衣天使的愛心？又哪裏有謀病者之福利？南丁格爾在天之靈，恐怕也會感到羞恥。尤其在投票日聲淚俱下的工會主席，強調自己不是貪生怕死，反問誰會保障前線醫護云云，滿臉委屈博同情卻言過其實，與誓言內容兩相對照，分外諷刺。

誠然，市面防疫物資嚴重不足，激起民怨沸騰，港府無能絕對難辭其咎。但說到醫療物資和保護裝備，公院醫護至今仍是不缺，在隔離病房工作的醫護人員絕對有全副保護衣物；再說武漢肺炎的確診數字目前仍是十多宗，同當年沙士確診患者多達一千七百多人差天共地。那時候，重災區淘大花園每日的確診數字是幾十宗幾十宗地增加，當時的醫護人員尚且沒有罷工，現在的醫護人員有甚麼理由罷工？

眾所周知，非緊急手術排期動輒以年計，這些長久等待、盼望早日康復的病人，希望就此泡湯，延期後又要等多久更是天曉得，那些自詡「無私」的醫護人員，作孽之深已非筆墨所能形容。說穿了，他們之所以有恃無恐，無非自恃「矜貴」，除了香港醫護人手不足，不愁出路，護士等職業在外國亦十分吃香，屬於受歡迎的專才，他們搞死香港後大不了一走了之，可憐的是留下來面對疫情的香港人，在醫護籠裏雞作反下，香港淪為「武漢第二」何足為奇。

要扭轉劣勢，化解危機，同時挽回民心，林鄭政府何不向國家提出請求，派解放軍軍醫到公院協助。前年山竹襲港，到處頹垣敗瓦，解放軍義不容辭到郊野公園執垃圾；去年黑暴高峰期，到處都是路障，解放軍同樣二話不說出手清理，兩次出動皆贏來掌聲，證明市民眼睛雪亮。

至於應對內地今次疫情，解放軍軍醫更是召之即來，來之即戰，例如參照北京小湯山模式興建的武漢火神山醫院，趕工八天落成，千多名解放軍軍醫隨即進駐照顧病人，無怨無悔。與其苦苦哀求一小撮毫無職業道德的本地醫護抗疫，不如向國家求助更實際。

坐昧先幾之兆，必貽後至之誅。昨日有旅行社和學校免費向港人派口罩，人龍打蛇餅，有排隊長者坦言沒有口罩更換，同一個口罩已戴了四天，足見口罩匱乏已成民怨之源。港府繼續麻木不仁，坐視不理，在政治醫護推波助瀾下，民怨怒火隨時一發不可收拾，本已奄奄一息的特區隨時一命嗚呼。不管怎麼說，科學歸科學，政治歸政治，多名醫學專家均警告病毒已開始有本地傳播鏈，衞生署亦提醒市民要有疫症在社區蔓延的準備，反映加強封關已是迫在眉睫。港府坐失先機的事例已經很多，但今次關乎人命，絕對不容廢官猶豫不決！