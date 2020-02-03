神州觀察：輕信謠言殺貓狗　只因民族太低劣

民智未開的年代，人類做出多少愚昧荒唐之事都不奇怪，然而現在是二十一世紀，人類早該告別蠻荒，懂得理性看待事物。誰知一場疫症就將不少人打回原形，一個簡單的謠言就讓他們變成了白癡，乃至紛紛做出喪心病狂之事，簡直匪夷所思。

武漢肺炎鬧得人心惶惶之際，內地網絡亦謠言四起，最近就有說法稱，貓狗會感染病毒，進而傳給人類，各地旋即出現遺棄甚至摔死貓狗等寵物的恐怖景象。上海嘉定區一個屋苑的露天停車場日前貓屍橫陳，不忍卒睹，據說是有人怕遭傳染，將所養的五隻貓盡數扔了下去；天津亦有人將狗隻從樓上拋下，並砸毀了地面車輛；還有網絡視頻指北京有數隻寵物狗遭棄於路邊，瑟縮地一直守在原地，或是在等主人把牠們接回去，場面令人心碎。

但凡有點理性之人，便不會如此衝動地作出拋棄寵物行為，至少可先作些簡單風險評估及查證，再作打算；況且國家一些權威機構、官方媒體乃至世衞都已快速闢謠，清楚表明貓狗等寵物不會感染新型冠狀病毒及傳給人類，何至如此迫不及待？更重要的是，但凡有點愛心之人，便不會毫不猶豫地殘殺自己所養的寵物，想想牠們平時都給主人帶來了多少歡樂與慰藉，當真一點舊情也不念？就算寵物真的染疫，也當盡心救治才是，怎就能如此狠心？

所以說，能做出這種事情的人，何止沒有愛心，根本就是自私冷血成性，甚至毫無人性可言；實在不敢想像，哪天要是有人說阿媽會傳毒，他們是否也會不假思索地將之扔下樓？寵物何辜！疫症明明是人類自己惹出來的，如今大禍臨頭，人類為求自保，卻要讓貓狗遭罪，惻隱之心呢？人類比動物的高級之處又在哪裏？不無諷刺的是，野味才是疫症元兇，卻照樣有人趨之若鶩，一點閒言碎語，便讓人像吃了絕情丹一樣對待寵物，如此造孽，就不怕有報應？

更可怕的是，這樣的愚蠻和殘暴卻大有市場。江蘇無錫日前有市民確診感染武漢肺炎遭隔離後，社區工作人員竟不分青紅皂白將其所養小貓捉走，繼而挖坑活埋掉；此舉已然令人髮指，怎知社區群眾對此更是大表支持，人人拍手稱快，叫人不寒而慄。而在浙江，有從武漢返鄉的市民已按規定於家中隔離，惟鄰居們怕有不測，竟以鐵枝、木板將對方家門封實；當地政府更將返鄉人員身份訊息廣泛宣揚，如同追捕逃犯，堪稱瘋狂。

這究竟是怎樣的一個民族？吃了一百年的「人血饅頭」仍未吃夠，如今還要連「貓血饅頭」、「狗血饅頭」一起吃，當真認為自己是地球唯一主宰，做盡禽獸不如之事亦無所畏懼？