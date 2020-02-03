世界視線：向白羅斯售油氣　美撬莫斯科牆腳

美國國務卿蓬佩奧日前抵達白羅斯首都明斯克訪問，期間與白羅斯總統盧卡申科會面，強調美方願意協助該國實現主權和獨立，除了將任命新的美國駐白羅斯大使，還願意以「具競爭性」的價格，提供天然氣和其他原料。

多年以來，白羅斯一直以優惠價格從俄羅斯購買石油和天然氣，但由於俄方推行涉及石油的稅制改革，從而導致俄向白羅斯出口的能源產品價格上升，兩國就相關安排的合約於去年底屆滿，由於價錢上仍然談不攏，雙方只能達成臨時協議，暫時按照過去的價格處理。

同樣是前蘇聯加盟共和國，白羅斯跟俄羅斯的關係遠比烏克蘭來得密切，美國在此時此刻利用油價挑撥俄、白關係，可以說是牽制俄國的一貫手段。二○○八年，華府指摘白羅斯總統大選存在舞弊，並對該國進行制裁，同年白羅斯召回駐美大使，兩國關係陷入冰點。反觀白、俄，有消息指兩國將就經濟進一步一體化，包括在稅制、海關以至銀行法規等實行統一。

白羅斯地處歐洲平原東部，位於俄羅斯與歐盟和北約之間，對俄國來說，戰略地位非常重要，白、俄愈走愈近，華府自然不樂見。對於美方今次以出售油氣資源作為誘餌，有俄國專家警告，美國總統特朗普商人性格，利字當頭，不會因為借重白羅斯打擊莫斯科而做虧本買賣。加上「美氣」跟「俄氣」在規格上有所不同，白羅斯還要在煉油廠等設施上作出改動，那也是一筆不小的成本。

平情而論，俄方的警告並非無的放矢。人們可以看到，為了斷絕俄羅斯跟德國等歐洲國家的天然氣往來，美國在「北溪二號」天然氣管線的建設上橫加阻撓，軟硬兼施，甚至向德國等許諾，提供「美國優質天然氣」，但德國顯然不為所動，說到底，將能源安全放在同一個籃子，並非明智。

事實上，對於俄羅斯總統普京一直有意將白羅斯併入版圖，作為其統治期間的最大政治遺產，盧卡申科相當抗拒，因此白羅斯跟美國加強聯繫，無異於對俄國發出清晰的政治信號：白羅斯不會一邊倒靠向俄國。