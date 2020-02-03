功夫茶：洋垃圾有入無出　堆填區點會唔爆

環保署搞環保真係嘥氣，搞乜都係有頭威冇尾陣，呢，好似之前同餐飲業界合作搞「外賣走塑」，結果噏完就算，「走塑」淪為「走數」，雷聲大，雨點小，被人窒到面黃！嗱！環保署提供嘅數字都顯示，一八年紙包飲品盒日均棄置量高達六十七公噸，一年下來就有約二萬四千五百公噸，足以鋪滿近三千七百個香港大球場，都咪話唔得人驚！

政府搞環保，一向把關不力，相對於其他各國無不收緊洋垃圾入口標準，而佛系廢官卻無動於衷，令洋垃圾有入無出，香港堆填區唔爆至奇！早前《巴塞爾公約》將洋垃圾之一嘅塑膠廢物納入規管範圍，各國出口塑膠廢料要先得接收地同意。之不過，香港環保廢官全是「逐臭之夫」，否則，何以任由大量洋垃圾直入本港無王管，令香港蒙上「國際垃圾崗」嘅污名！

嗱！本港一直係全球最大嘅廢塑膠轉口港，過去有近九成入口廢塑膠轉往內地，之不過，自一八年起內地收緊各類廢物進口措施，禁止包括廢塑膠在內嘅共廿四種固體洋垃圾進入。政府統計處嘅資料顯示，在內地推行呢個政策前，本港廢塑膠嘅進口量及轉口量差不多，一八及一九年後相差就好大，即係話，從去年起有逾半進口廢塑膠冇轉口到其他國家，講緊嘅係有成三億幾公斤廢塑膠「消失」咗！

環保署就話，廢塑膠被處理後就不再屬於廢塑膠，聲言消失嘅廢塑膠多數轉化成再造產品。不過被問到有幾成重用率就一概不知。有業界踢爆，若不幸進口咗家用廢塑膠，重用率只有三成，相當於七成會丟入堆填區，你話環保署官員係唔係食塞米吖？搞環保又係聲大大冇貨賣！

環保廢官怠政懶監管，導致大量內地回收商來港設洋垃圾加工廠，單係塑膠回收場運作產生污染滋擾嘅投訴亦激增。數字顯示，一八年起，投訴個案上增至二百二十多宗，一九年截至第三季就錄得二百四十六宗，係一七年投訴個案嘅十倍。之不過成功檢控率偏低，一九年截至第三季只有四宗個案成功檢控，一七、一八年更係零檢控添！

環保署根本就係執法不嚴，漠視回收廠釋放出來嘅廢氣對附近居民健康嘅影響，塑料製品若未完全降解，燃燒後有可能釋出有毒物質，可致肺水腫，長期接觸可誘發慢性支氣管炎！

阿哥，環保署漠視附近居民嘅投訴，冇深入調查了解就輕輕放過呢啲製造「毒氣」嘅回收加工廠，視民命如草芥，不是靠害是甚麼？可怒也！搞環保搞到同武俠小說啲放毒高手冇乜分別，廢官混吉度日，市民連吸口清新空氣都難如升仙！藍天白雲、青草地，第二世再諗啦！