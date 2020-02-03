回歸二十多年，反對派組織策劃的「逢中必反」的各種活動以至風波暴亂可說攻城掠地、所向披靡，與此相生相伴的，是他們編造鼓吹的各種歪理邪說如水銀瀉地，形成強勢輿論，令反中亂港無往不利，一哄而起。香港成為一個不講是非、不講道理、不講理性、不講法規、不講道德底線、不講人性天良、不講公眾利益、不講社會秩序、不講職業操守、不講人命安危的瘋狂社會。

今次抗疫鬥爭，香港部分醫護人員發動大罷工的舉動，就是香港墮落、步入反文明、反人道的體現。令人極為痛心的是，這樣喪盡天良的墮落，竟由一向最受人們尊重、信任的醫護人員所為。更齷齪的是，他們的組織者還為此醜陋行為，對社會文明、人民生命健康危害極大的行為，編造了「以邪為正」、「以醜為美」、「以惡為善」、「以錯為對」、「以私為公」的種種理由，塗脂抹粉，不以為恥，反以為榮。

參加罷工的人員不敢面對自己的「入行」初心，不敢正視「入行」誓言，他們只會用各種歪理邪說自我狡辯、自我麻醉、自我肯定那些反職業道德和操守的作孽行為。他們被魔邪所惑且自欺欺人，他們與魔鬼同行，用自己的專業地位欺害無辜和善良，他們破壞關乎七百萬香港市民生命健康的抗疫，他們毫不知恥、毫無愧疚的領受納稅人向他們支付的高薪以及優厚福利。

所謂人在做，天在看；所謂天公地道，善惡有報。須知《希波克拉底誓言》的主旨和精神，並非只是要求醫護者必有其職業道德和操守那麼簡單，實有關乎「愛護生命至高無上的尊嚴」實乃「天不可欺」的威嚴法力。這一切盡在不言中，宣誓者切不可說過就忘、不遵所訓、當成戲言也。

投身醫護這個神聖行業之所以要宣誓、要立下誓言，就因為這個極為重要、生死攸關的行業非常容易被宗教、國籍、種族、政治或「任何其他因素」所影響，醫護者會因利益或心智生亂而把持不住，聖潔與卑劣往往在一念之間也。