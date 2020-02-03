武漢肺炎和沙士比較，哪個更兇險？更可怕？論感染數字，武漢肺炎迄今已有逾萬宗確診病例，還在持續增加，遠遠超過沙士時內地五千多人染疫；論病死率，武漢肺炎是百分之二點五，沙士則達百分之七。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山據此判斷，武漢肺炎的兇險程度比沙士低，預料治愈的可能性將會大量增加，當年沙士的情況不會重演。

根據鍾南山判斷，武漢肺炎雖然可怕，但不必過分恐慌，更不應自亂陣腳。這段時間以來，網上充斥各種謠言，不少人盲目相信，以致人心惶惶。實際上，恐懼源於無知，也源於有人故意添亂。尤其在香港這種畸形社會，許多人政治邪毒上腦，不僅失去理智，而且扭曲人性，許多優良傳統和道德觀念都被顛覆。過去醫護人員堅守崗位、救死扶傷，被譽為無私無畏，備受尊敬；如今有醫護人員罔顧醫德、臨陣脫逃，反而理直氣壯，受到吹捧。這究竟是甚麼世道？

如果說香港感染武漢肺炎的患者眾多，公立醫院不勝負荷，部分醫護人員因工作壓力太大而有怨氣，還情有可原。但事實並非如此，目前香港確診病例只有十幾宗，與當年沙士本地有一千七百五十多人染疫、近三百人死亡，無法相提並論。由此可見，部分醫護人員以罷工要挾港府，根本是以政治凌駕專業、將抗疫當兒戲、拿病人當籌碼，他們既不配身上的白衣，更愧對納稅人的培養。

世道變了，人心也變了，部分醫護人員的墮落，正是香港社會禮崩樂壞的縮影。黑色暴亂帶來的最大傷害不是法治被毀，也不是經濟受損，而是人心敗壞，道德淪亡。魯迅說：「中國人的不敢正視各方面，用瞞和騙，造出奇妙的逃路來，而自以為正路。在這路上，就證明着國民性的怯弱，懶惰而又巧滑。一天一天的滿足着，即一天一天的墮落着，但卻又覺得日見其光榮。」這不正是許多香港人的寫照嗎？