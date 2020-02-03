特區廢官做事甩甩漏漏，總是給反對派有機可乘，對抗疫潮更是慢人十多拍，澳門老早限購口罩保障市民，香港不但沒有類似措施，反而政府被轟囤積口罩、輕視醫護裝備，現在公院形成一股反政府情緒，更把封關綑綁上工潮。澳門封關果斷迅速，香港卻拖拖拉拉，才予人口實，又是自己給人助攻了。

其實特區政府或許不用煞費思量，外國紛紛把香港當疫埠處理，很快便會「被封關」了。菲律賓出現中國境外首宗武漢肺炎死亡病例，即下令禁止所有來自中港澳的旅客入境。或許大家覺得菲律賓不算是港人熱門旅遊地點，但美國、澳洲呢？

美國緊急禁止過去兩周曾到訪中國的外國人入境，雖然暫時未包括香港及澳門，但若本地疫情再擴大，禁令隨時涵蓋香港，對多個行業都影響巨大，商界擔憂雪上加霜。澳洲亦於上周六起禁止所有來自中國的旅客入境，而意大利禁香港航班，科威特更加實施限制香港人入境，日、韓亦提高對香港的旅遊警示至第二級。換着平時，必定有很多官方喉舌以及網絡憤青大呼別國歧視中國人，但這些聲音現在去了哪裏？是不是中了武漢肺炎連上網打字都沒有力？當然仍然有一些零散水軍在自我陶醉，說相信國家必定可以打勝這場疫戰，實在想問他們，哪來的信心呢？內地肺炎死亡個案與日俱增，已經突破三百宗，棺材也缺貨，奸商趁火打劫，運屍費也開天索價，上有上瞞，下有下搶，即使愛國人士也不禁搖頭嘆息，對疫情發展亦不敢想像。

外國紛紛對華封關，香港亦應該考慮要否全面實施禁止內地人入境，這是一個不容易的決定，應該以抗疫為大前提，政治因素須拋開，更加不應該受到脅迫，無論醫護罷不罷工，特區政府亦需要迅速來個決定。而市民亦要看清楚，是誰在煽風點火，是誰在落井下石。