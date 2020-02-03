武漢肺炎疫情襲港，全港嚴陣以待之際，有醫護工會發動醫護界人員罷工，據說原因是為了迫使特區政府封關，禁止內地人湧港就醫，不致令公共醫療服務百上加斤，不勝負荷云云。二月一日晚上，醫管局員工陣線召開會員大會，決定二月三日起實行罷工，有三千多會員投票支持。當全港告急，市民力求自保，避免染上武漢肺炎，社會最需要醫護界協助之時，這些醫護工會出到罷工一招，明顯是乘政府之危。

特區政府這次控制武漢肺炎疫情的政策，明顯地經過諮詢專家意見，香港的社區醫療、傳染病醫學權威都參與商討後才下的決定。如果這個決策程序行不通，改由一般醫護業界多數人去決定，日後有關醫務的決策又怎可能令大眾市民有信心？如果政府答應這些醫護工會的威脅，政府的威信將蕩然無存，日後決策肯定隨時受到工會和壓力團體的綁架，再不能聽取專家意見及根據科學分析來處理問題，社會變了純政治角力，誰人多誰聲大便誰正確。這是關乎市民健康的問題，絕對不應妥協。

可以理解醫護界對現時的制度有意見，有醫護界人員指出了不少問題，如現時公立醫院醫護的工作遠超負荷，人手不夠，防禦物料不足，工作編班不合理。相信都是實際問題，需要向管理當局反映，尋求解決方法。如何可以令制度更合理，人手增加，保證防禦物資供應足夠，令醫護人員能夠先保護好自己，才能恰當地執行職務，這些問題都需要解決，需要更多內部溝通討論，但不是以罷工作威脅手段。這個醫護工會在關鍵時刻，除了要求封關，也提出爭取加薪、增加超時工作的補水等要求。突然提出加薪、補水，今天絕對並非合適時機，提出來只會令大眾市民覺得，這些醫護界毫無專業道德，也缺乏責任心，乘人之危提出要挾以牟取私利。就算他們這次的要求得逞，日後也不會如舊日的醫護界般，得到市民的尊敬。

香港面對疫情，需要全港市民，尤其是站在防疫前線的醫護人員團結一致，如果有人趁此危難之際提出種種過分要求，顯示了他們只是編出種種藉口退出火線，在面對疫情時臨陣退縮，只顧保障自己的安全，拒絕與其他醫護同仁一起，攜手面對困難。

我們市民無權要求醫護人員去當勇士作犧牲，只是希望他們緊守崗位，做好他們入職時的承諾：把病人的健康視作首要考慮，對人類生命給予最大的尊重。

○三年香港面對沙士時，醫護界也有逃兵，只不過他們當時只是靜悄悄退出，不如今天的逃兵般表現得好像理直氣壯。